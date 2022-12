Labdarības maratons "Dod pieci!"

Turpinās sabiedrisko mediju labdarības maratona “Dod pieci!” pirmā diennakts, un zināms, ka līdz šī vakara plkst. 18.00 jau saziedoti 85 781 eiro. Visi labdarības maratonā iegūtie līdzekļi tiks novirzīti ukraiņu bēgļu bērnu pamatvajadzību nodrošināšanai Latvijā. Līdz šim brīdim “Dod pieci!” partneris maratona norisē Ziedot.lv saņēmis jau teju 90 palīdzības pieteikumus.

Katru dienu stikla studiju apmeklē dažādi viesi, tai skaitā ukraiņu ģimenes, kas pastāstīs savu pieredzi, kā ir bēgt no kara un doties bēgļu gaitās. Tāpat ik dienu tiek uzklausīti arī paši ziedotāji un tie, kas jau līdz šim snieguši palīdzīgu roku ukraiņiem.

Natālija Drozdova šovasar ar ģimeni ieradās Latvijā no Harkivas apgabala. “Kopš pirmajām dienām Latvijā esam saņēmusi atbalstu no visiem cilvēkiem apkārt – gan paziņām, gan pilnīgi nepazīstamiem cilvēkiem. Mums jau ir tik daudz palīdzēts, ka kautrējamies prasīt vēl vairāk. Būsim mūžīgi pateicīgi Latvijas tautai. Gribam atgriezt šo siltumu un labestību.”

Ziedotāji Lita un Antons dalījās emocionālā stāstā, kā vēlas savas kāzas nosvinēt kopā ar radiem un draugiem no Ukrainas un Latvijas. „Šis gads iesākās brīnišķīgi. Bildinājums no mana vismīļākā ukraiņa. Pirmie kāzu plāni un iedomas, kā visi kopā – latvieši un ukraiņi – priecāsimies septembra sākumā. Tad pienāca 24. februāris. Pārdzīvojums par visu kopā un arī savām sajūtām, kas šķita pārāk primitīvas, lai par tām runātu skaļi, jo tās ne tuvu nestāv klāt tām, kas vēlušās pāri Ukrainai nu jau 10 mēnešu garumā.

Lai vai kā, es ticu un novēlu katram ukrainim atgriezties mājās, lai atkal Dņepras krastos klausītos lakstīgalas dziesmu bez trauksmēm, bez sprādzieniem, bez bailēm.”

“Dod pieci!” stikla studijā katru dienu viesojas arī sabiedrībā zināmi cilvēki, populāri mūziķi un eksperti, daloties pieredzē par Ukrainas bēgļu vajadzībām un nepieciešamo palīdzību.

Drošības pētnieks Tomass Pildegovičs: “Mūsu pienākums ir demonstrēt līdzīgu saliedētību, kādu demonstrē ukraiņu tauta. Laimīga bērnība ir tāda, kurā drīksti netraucēti sapņot. Gan tiešā nozīmē, saldi čučot un neuztraucoties par savu māju drošību, gan pārnestā nozīmē – fantazēt par savas dzīves trajektoriju un attīstības ceļiem. Mūsu pienākums ir nodrošināt, lai ukraiņu bērni var sapņot netraucēti. Mūsu liktenis ir sasaistīts.”

Šodien “Dod pieci!” uzstājušies daudzi sabiedrībā iemīļoti mūziķi – mūziķis Goran Gora, grupas Astro’n’out un Musiqq, a cappela grupa Latvian Voices un citi.

Skrienošais DJ Grēviņš pieveicis pirmo 42 km maratonu

Stikla studijas dīdžeji regulāri sazinās arī ar skrienošo dīdžeju Tomu Grēviņu, kurš “Dod pieci!” atklāšanas dienā jau noskrējis savu pirmo no septiņiem 42 km maratoniem. Šodien distance noskrieta Rīgā, pateicoties mājokļu attīstītāja Bonava Latvija 10 000 eiro ziedojumam. Šīs dienas skrējienā Tomam pievienojās arī Ukrainas vēstnieks Latvijā Oleksandrs Miščenko, solidarizējoties ar Ukrainas armiju frontē un ukraiņu tautu kopumā.

Tomam vēl priekšā seši skrējieni – divi no tiem Rīgā, Rēzeknē, Daugavpilī un Jelgavā.

Arī ultra riteņbraucējs Arvis Sprude turpina uzstādīt pasaules rekordu par garāko nobraukto distanci uz velo trenažiera. Labdarības maratona laikā viņa mērķis ir nobraukt vismaz 3200 km. Līdz plkst. 18.00 Arvis jau pieveicis 270 km. Arvja centienus pārspēt pasaules rekordu atbalsta apdrošināšanas uzņēmums If Apdrošināšana, kas par katriem Arvja nobrauktiem 100 kilometriem ziedos 500 eiro labdarības maratona “Dod pieci!” šī gada mērķim – ukraiņu bēgļu bērnu atbalstam.

Jau sestdien – “Dod pieci!” labdarības koncerts Rēzeknē

Sestdien, 17. decembrī, Latgales vēstniecībā GORS, pirmo reizi “Dod pieci!” vēsturē notiks arī īpašs labdarības koncerts, kurā piedalīsies grupa “Carnival Youth”, reperis ansis, “Tautumeitas”, apvienība “Latgalīšu reps”, grupa “Citi Zēni”, ukraiņu mūziķe Darja Leleko, kā arī “Shakima Trio” – ukraiņu mūziķe Shakima Garunts, Jānis Ruņģis un Ainārs Majors. Koncertu vadīs Latvijas Radio 5 – Pieci.lv ētera personība Magnuss Eriņš, kā arī šī gada labdarības maratona “Dod pieci!” skrienošais dīdžejs Toms Grēviņš.

“Dod pieci!” labdarības koncertu plkst. 21.10 būs iespējams vērot LTV1 tiešraidē, kā arī klausīties Latvijas Radio 5 – Pieci.lv un Latvijas Radio 1 ēterā, skatīties sabiedrisko mediju portālā LSM.lv, kā arī Pieci.lv Facebook un Youtube kanālu tiešraidēs.

Kā ziedot “Dod pieci!”:

• Ziedojumus, sākot no 5 eiro, apmaiņā pret savu mīļāko dziesmu var veikt mājaslapā www.dodpieci.lv

• No 16. līdz 22. decembrim skaidras un bezskaidras naudas ziedojumus iespējams veikt arī labdarības maratona stikla studijā Vecrīgā, Doma laukumā.

• Ziedojumi tiek pieņemti arī „Circle K” degvielas uzpildes stacijās visā Latvijā. Šogad „Circle K” apsolījis dubultot tos ziedojumus, kas saņemti viņu degvielas uzpildes stacijās. Tāpat no 16. līdz 21. decembrim “Circle K” ziedos vienu centu no katra privātpersonām pārdotā degvielas litra.

• “Dod pieci!” ietvaros notiek labdarības izsoles, kurās tiek piedāvātas unikālas lietas, kas pieder Latvijā un pasaulē zināmiem cilvēkiem, kā arī dažādi piedzīvojumi un notikumi, ko nekur citur nevar iegādāties. Vairāk par izsolēm šeit: https://izsole.dodpieci.lv/

Sabiedriskie mediji solidarizējas ar ukraiņu tautu

No 16. līdz 22. decembrim Vecrīgā, Doma laukumā, izbūvētajā stikla studijā uz 158 stundām tika ieslēgti Latvijas Radio 5 – Pieci.lv DJ – ētera personības – Linda Samsonova un Marta Grigale, kā arī lai viesdīdžejs – mūziķis Edgars Vilcāns, lai sešarpus diennakšu garumā tiešraidē atskaņotu tikai par ziedojumiem izvēlētās dziesmas. “Dod pieci!” maratona tiešraidei var sekot līdzi sabiedriskajos medijos – Latvijas Radio, Latvijas Televīzijā un sabiedrisko mediju portālā LSM.lv, kā arī projekta mājaslapā dodpieci.lv un “Dod pieci!” sociālo tīklu kontos.

Solidarizējoties ar ukraiņu tautu, kas Krievijas karadarbības dēļ bija spiesta doties bēgļu gaitās, “Dod pieci!” šogad aicina sabiedrību atbalstīt Latvijā nonākušos ukraiņu bērnus. Latvijā šobrīd atrodas vairāk nekā 35 tūkstoši ukraiņu bēgļu. Pēc Iekšlietu ministrijas aplēsēm aptuveni 31% no visiem ukraiņu bēgļiem Latvijā ir bērni.

Maratona laikā saziedotie līdzekļi caur projekta partneri – labdarības organizāciju Ziedot.lv nonāks Ārkārtas palīdzības fondā, lai sniegtu tiešu palīdzību ukraiņu bēgļu bērnu pamatvajadzību nodrošināšanai Latvijā – skolas piederumu un datoru iegādei, veselības uzlabošanai un psiholoģiskajam atbalstam, ziemas apaviem, apģērbam un citām akūtām lietām. Kā ik gadu, arī šogad labdarības maratonā saziedotie līdzekļi 100% apmērā tiks veltīti ziedojuma mērķim.

