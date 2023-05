TV24 jaunajā raidījumā – dažādu paaudžu Dziesmu un Deju svētku stāsti

FOTO. "Dziesmu un Deju svētku tradīcija ir nemitīgā kustībā!" TV24 jaunajā raidījumā izskanēs dažādu paaudžu Dziesmu un Deju svētku stāsti







Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki ir mūsu vērtība, spēks un mantojums no paaudzes paaudzē. Sākot ar 27. maiju sestdienās un svētdienās pulksten 18:00 TV24 ēterā jaunums – raidījumu cikls par Dziesmu un Deju svētkiem, kurā viesosies vairāku Latvijas novadu gados vecākie un gados jaunākie amatiermākslas kolektīvu vadītāji.

Raidījumā “Dziesmu un Deju svētki. Vērtības. Paaudzes. Mantojums” uzaicinātie viesi dalīsies savā Dziesmu un Deju svētku stāstā un iztirzās, kāda bijusi Svētku transformācija ilgākā laika griezumā. Pirmajos raidījumos vecāko paaudzi pārstāvēs tādas leģendāras personības kā VEF Kultūras pils tautas deju ansambļa “Zelta sietiņš” vadītāja Baiba Šteina (83) un Dziesmu un Deju svētku Goda virsvadītāja, Limbažu bērnu un jauniešu tautas deju kolektīva “Varavīksne” vadītāja Taisa Aruma (82). Savukārt jauno paaudzi pārstāvēs Salacgrīvas kultūras centra Ainažu kultūras nama jauktā kora „Krasts” diriģents Reinis Maurītis (26) un Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolas jauktā kora “Izvēle” mākslinieciskā vadītāja Evelīna Marta Liepiņa (18).

XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētki norisināsies Rīgā no 2023. gada 30. jūnija līdz 9. jūlijam, un svētkos gatavojas piedalīties ap 40 000 dalībnieku. 150 gadu senā, latviskā tradīcija ar šāgada saukli “Kopā būt. Kopā just” iedvesmo arī raidījuma vadītāju Ievu Dzeni.

“Viss šajā pasaulē ir par attīstību, transformāciju un enerģiju. Arī Dziesmu un Deju svētku tradīcija ir nemitīgā kustībā. Unikālais ir tas, ka cauri laikiem esam spējuši saglabāt seno tradīciju un apvienot ar attiecīgā laika tendencēm, kā arī pielāgoties pastāvošajām varām un noteikumiem, lai svētki dzīvotu! Vienmēr caur gara gudrību paturot un vairojot brīvību, latvisko spēku un kopā esību. Liela nozīme ir mijiedarbībai starp seno un jauno. No paaudzes paaudzē nododam ne tikai repertuāru, tā nianses, bet arī dažādo pieredzi un, galvenais, to neaprakstāmo latviskās dvēseles spēku. Kad mūsu dvēseles vienojas dziesmā un vienā deju solī, mēs esam viens veselums. Veselums, kas ir neuzvarams! Novēlu mums šo kopības spēku vairot un just ne tikai svētkos,” teic Ieva un piebilst, ka jaunais raidījumu cikls ir “iespēja ieraudzīt un izzināt mūsu tautas mantojuma dzīvi un transformāciju dažādu paaudžu dalībnieku acīm.”