FOTO. Pauls, Dreģe, Dumpis un citas slavenības kopā ar ģimeni atvadās no leģendārā Jāņa Streiča 0
Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē šodien no plkst. 12 līdz 14.30 notika atvadīšanās no kino un teātra režisora, scenārista, aktiera, rakstnieka un gleznotāja Jāņa Streiča, kurš mūžībā devās 5. martā 89 gadu vecumā.
Par režisora aiziešu daudzi publiski izteikušies, ar mīļiem vārdiem pavadot latviešu leģendu.
Atminoties Jāni Streiču, vaicājam režisoram Andrejam Ēķim, ko par savu aroda brāli atceras viņš. Andrejs saka: “Jānis Streičs savos darbos ir parādījis, kāds ir latvietis. Reizēm mēs paši to nezinām, taču šajās filmās tas ir iekodēts ļoti precīzi. Visvērtīgākais šajās filmās ir tieši cilvēku raksturu atspoguļojums. Viņš ir bijis arī mans paraugs darbā, viņa pēdas latviešu kino paliks mūžīgas. Savās filmās atveidojot cilvēku raksturus, es iedomājos, kā to būtu darījis viņš. Šis ir milzīgs zaudējums mums visiem.”
Tāpat Streiča meita Viktorija Streiča pastāstījusi par tēva pēdējiem dzīves mirkļiem. “Tas nenotika pēkšņi. Pēkšņi tas bija tiem, kuri ar viņu nebija ciešā kontaktā. Saprotu, ka viņa mūžīgais optimisms un labvēlība pret apkārtējiem maldinoši radīja sajūtu, ka viņš būs mūžīgs.”
“Patiesībā jau apmēram pusgadu zinājām, ka tas var notikt jebkurā brīdī. Arī viņš to zināja un visu sakārtoja tā, lai mums – palicējiem – būtu pēc iespējas vieglāk,” stāstīja aktrise.
Jāņa Streiča lielākā vēlēšanās esot bijusi sagaidīt šo – 2026. gadu –, lai uz viņa kapa pieminekļa būtu skaists skaitlis – 1936–2026 un lai citiem nebūtu jāmokās ar aritmētiku.
Piepildījās arī vēl kāda režisora vēlēšanās – viņš piedzīvoja arī janvāra beigas, kad apritēja 50 gadi kopš dienas, kad viņš satika meitas māti.
“Tētis aizgāja tā, kā pats vēlējās: vienā mirklī apstājās sirds, un viņa dvēsele aizlidoja debesu laukos, tētim guļot mīļotās sievas klēpī,” piebilda Viktorija.
“Jānis Streičs bija izcils talants, kas atstājis paliekošas vērtības Latvijas filmu mantojumā. Viņš bija iejūtīgs un spējīgs režisors, bet vairāk par visu es viņu atceros kā sirsnīgu un uzticamu draugu un patiesu Latgales patriotu. Man viņa ļoti pietrūks. Līdzjūtība visiem viņa tuviniekiem un viņa talanta cienītājiem,” vietnē “X” bijusī Latvijas valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga publiski izteikusies.