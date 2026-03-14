Jānis Streičs

Vāc parakstus par kādas Rīgas ielas nosaukšanu Streiča vārdā 0

LETA
18:19, 14. marts 2026
Sabiedrības iniciatīvu portālā “Manabalss.lv” sākta parakstu vākšana, aicinot piešķirt Jāņa Streiča vārdu kādai no Rīgas ielām.
Iniciatīva paredzēta iesniegšanai Rīgas pašvaldībā.

Kāpēc arvien vairāk cilvēku līdz 50 gadiem saslimst ar vēzi? Eksperti nosauc galvenos iemeslus
Kokteilis
Piecas gādīgākās zodiaka zīmes, kuras jūs nekad nenodos
Jauna konfliktu zona? Ziemeļkoreja palaidusi ap desmit ballistisko raķešu šīs valsts virzienā
Lasīt citas ziņas

Kā iniciatīvas pārstāvis norādīts Aleksandrs Minckovskis. Viņš uzskata, ka Streičs ir viens no izcilākajiem latviešu kinorežisoriem, scenāristiem un kultūras darbiniekiem, kura devums Latvijas kinomākslā un nacionālās pašapziņas stiprināšanā ir neizmērojams.

“Viņa filmas, piemēram, “Limuzīns Jāņu nakts krāsā”, “Cilvēka bērns” un “Likteņdzirnas”, ir kļuvušas par Latvijas kultūras kanona neatņemamu sastāvdaļu, kas uzrunā un vieno paaudzes. Šīs iniciatīvas mērķis ir godināt meistara talantu un mūža darbu, iemūžinot viņa vārdu Rīgas pilsētvidē,” pauž Minckovskis.

CITI ŠOBRĪD LASA
Ronēns apmaldījies? Cirpstenē ceļa malā zem piejūras priedēm atrasts roņa mazulis
Orbāns brīdina savu tautu: Jūs kļūsit par “Ukrainas koloniju” un lūdz Eiropai ko neiedomājamu
Ne prusaki, ne žurkas: zinātnieki nosauc radību, kas uz Zemes izmirs pēdējā

Autors rosina piešķirt Streiča vārdu kādai no Rīgas ielām – pārdēvējot kādu esošu posmu vai piešķirot vārdu jaunai ielai.

Tāpat viņš aicina uzstādīt goda plāksni pie nama, kurā režisors ir dzīvojis un strādājis, tādējādi izceļot šīs vietas vēsturisko nozīmi.

Jau rakstīts, ka 5. martā mūžībā devās kinorežisors Streičs. Režisors dzimis 1936. gada 26. septembrī Preiļu pagasta Anspokos.

Kopumā viņš uzņēmis 22 spēlfilmas un ir daudzu starptautisko filmu festivālu laureāts – saņēmis balvas Maskavā, Bostonā, Čikāgā un citur.

Streičs ir pirmais no Latvijas, kam piešķirta Vatikāna prēmija “Beato Angelico per L’Europa”. 1998. gadā viņš saņēma Triju zvaigžņu ordeni, 2016. gadā – Nacionālo kino balvu “Lielais Kristaps” par mūža ieguldījumu kinomākslā.

Kopš aktīvās kinodarbības beigām Streičs dzīvoja Lietuvā, pievērsās sabiedriskai darbībai un gleznošanai, piedalījās izstādēs ar paša gleznotām Latvijas ainavām eļļas glezniecības tehnikā.

Latviešu leģendārais kinorežisors Jānis Streičs dažādos laikos
Streiča visgarākā filma – dzīve



Godinot Jāni Streiču, viņa filmu varoņu citāti parādīsies Rīgas sabiedriskajā transportā
“Daļai cilvēku tas var šķist neierasti vai grūti pieņemami…” Atklāta Jāņa Streiča pēdējā griba
“Kad man bija skumjš brīdis, viņš bija viens no tiem, ar kuriem varēju parunāt.” Andrejs Ēķis par Streiču
