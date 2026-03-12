“Daļai cilvēku tas var šķist neierasti vai grūti pieņemami…” Atklāta Jāņa Streiča pēdējā griba 0
Kā vēstīts iepriekš, 5. martā 89 gadu vecumā izcilais kinorežisors Jānis Streičs devās mūžībā. Viņa meita Viktorija Streiča Jakstiene sociālajā medijā “Facebook” pavēstījusi tēva pēdējo gribu un atvadīšanās detaļas.
“5. martā pie Radītāja un saviem mīļajiem aizlidoja mūsu Jānis.
Līdz šim mēs, ģimene, klusējām, jo gribējām šo laiku izdzīvot mierā, savā tuvumā un pēc tēta gribas. Taču redzu, ka pa šo laiku radušies dažādi minējumi, jautājumi un arī neizpratne par atvadīšanos, tāpēc gribu to pateikt pati.
Tēta vēlēšanās bija ļoti skaidra: lai neviens viņu neredz mirušu un lai atvadīšanās notiek ar viņa pelniem. Viņš pats bija saplānojis, kā visam jānotiek, un atstājis ļoti konkrētus norādījumus. Mēs viņa gribu cienījām un izpildījām.
Lietuvā no viņa atvadījāmies šaurā ģimenes lokā, mierā un ieturot visas senās katoļu tradīcijas.
No visiem pārējiem atvadīšanās notiks 22. martā no 12:00 līdz 14:30, Latviešu biedrības namā, un tā būs atvadīšanās ar urnu.
Es saprotu, ka daļai cilvēku tas var šķist neierasti vai grūti pieņemami, īpaši tad, ja runa ir par tik ļoti mīlētu un nozīmīgu cilvēku. Taču ļoti lūdzu pieņemt, ka arī pēdējā ceļā viņam bija sava griba. Šis nav stāsts par to, kā kuram šķiet pareizi. Šis ir stāsts par cieņu pret cilvēku un viņa pēdējo izvēli.
Paldies jums visiem par līdzjūtību, par vārdiem, par klusumu, par atmiņām un par mīlestību. Mūs ar mammu tētis gatavoja savai aiziešanai. Taču nebijām gatavas tik milzīgai tautas mīlestībai un līdzpārdzīvojumam.
Viņš bija saule, kas nevis apžilbināja, bet sildīja.
Nesīsim viņa gaismu tālāk.”