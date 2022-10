Helovīna noskaņās! Spocīgās Čehijas kapsētas rudens skaistumā

FOTO. Helovīna noskaņās! Spocīgās Čehijas kapsētas rudens skaistumā







Rudens Čehijā ir pilns ar krāsainām krītošām lapām. Taču tajā pašā laikā iestājas auksts laiks, ir bieži nokrišņi, tuvojas ziema un dabas dzīves cikls pamazām noslēdzas. Tāpēc jau kopš neatminamiem laikiem rudenī cilvēki atceras savus mirušos radiniekus, apmeklē kapsētas un iededz svecītes uz kapiem.

Kapsētas ir melanholiska skaistuma vietas, kas atgādina, ka laiks skrien nepielūdzami. No otras puses, dažas kapsētas ir miera un klusuma oāzes mūsdienu steidzīgajā pasaulē. Piedāvājam interesantākās kapsētas, kuras ir vērts apmeklēt Čehijā.

Apmeklējot Prāgu rudenī nepalaidiet garām Olšanu kapsētu un Vinohradu kapsētu. Tās divas kapsētās atrodas tiešā tuvumā, veidojot nekropoļu kompleksu – miera un atmiņu oāzi netālu no pilsētas centra, Vinohradu un Žižkova rajonu robežā. Pirmās bēres tur notika 17. gadsimta beigās, un tagad nekropoļu kompleksā ir apglabāti aptuveni 2 miljoni cilvēku, tostarp Vaclavs Havels (Vinohradu kapsētā) vai Jans Palahs (Olšanu kapsētā).

Kapsētā var apbrīnot vairākas interesantas celtnes – pieminekļus, kapelas, ceremoniju zāles, kolumbāriju un pat mazu pareizticīgo baznīcu. Atsevišķa nodaļa ir Jaunie ebreju kapi, kas atrodas kompleksa austrumu daļā.

Lieluma un kapu skaita dēļ tā ir vislielākā ebreju kapsēta Čehijā, kur savu pēdējo atdusu ir radušas daudzas izcilas personības no politikas, kultūras, zinātnes un rūpniecības jomām. Rakstnieku Franča Kafkas un Arnošta Lustiga kapakmeni, iespējams, ir vispopulārākās Jauno ebreju kapu vietas.

Vecā ebreju kapsēta Prāgas centrā ir pasaulslavens piemineklis. Tā tika dibināta 15. gadsimta pirmajā pusē un kopā ar Veco jauno sinagogu ir viens no svarīgākajiem Prāgas ebreju rajona saglabātajiem pieminekļiem.

Vairāk nekā 300 gadu vecajā kapsētā aptuveni 40 000 mirušo ir raduši savu pēdējo atdusas vietu. Tiek uzskatīts, ka kapsētā ir vairāki apbedījumu slāņi, viens virs otra. Visslavenākā persona, kas apbedīta Vecājā ebreju kapsētā, ir ebreju zinātnieks un skolotājs rabīns Jūda Lēvs ben Becalels, pazīstams kā rabīns Lēvs.

Višehrada, Vltavas upes labajā krastā, ir viena no visilgāk apdzīvotajām vietām Prāgā un ar šo vietu saistītas daudzas leģendas no tālās pagātnes. Tāpēc arī tur atradīsiet kapsētu, kur apglabāti izcilākie čehu tautas pārstāvji – rakstnieki, komponisti, aktieri, mākslinieki, bet arī sportisti un politiķi. Piemēram, Višehradas kapsētā guļ komponisti Bedrihs Smetana, Antonīns Dvoržāks vai rakstnieks Karels Čapeks.

Cita pieminēšanas vērta kapsēta atrodas Prāgas Malastranas rajonā. Tā tika dibināta 17. gadsimtā mēra epidēmijas laikā un nesen tika atjaunota. Malastranas kapsētas šarms galvenokārt slēpjas vietējo skulptūru, kapakmeņu un statuju augstajā mākslinieciskajā kvalitātē. Tur ir apglabātas daudzas nozīmīgas personības, piemēram, čehu baroka galvenie arhitekti – tēvs un dēls Dincenhoferi vai romantisma stila gleznotājs Antonīns Manešs.

Unikāla baroka stila kapsēta no 18. gadsimta vidus atrodas Stržilkos (Střílky) – Morāvijas pilsētiņā, uz austrumiem no Brno. Tā ir unikāla tās vienotā arhitektūras stila dēļ. Baroka dekorācijas ir bagātas ar eņģeļu skulptūrām, tikumu, labo darbu un grēku alegorijām. Eksperti to uzskata par baroka mākslas dārgakmeni, unikālu Eiropas mērogā.

Boskovices ebreju kapsēta, uz ziemeļiem no Brno, ir viena no lielākajām Čehijā. Kapsētā ir aptuveni 2500 kapakmeņu, no kuriem visvecākais datēts ar 1670. gadu. Visizcilākie ir baroka kapu pieminekļi, kas tiek dēvēti par Mikulova stila kapiem un tika izrotāti ar lauku mākslas elementiem.