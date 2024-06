FOTO. “Īpašnieks izīrē saulainu dzīvokli!” Rīgā var atrast īres dzīvokļus zem 200 eiro mēnesī, bet… Ieteikt







Cik viegli vai grūti ir atrast dzīvokli Rīgā, ko īrēt? Cik labi piedāvājums atbilst cenai? Droši vien ne viens vien no mums laiku pa laikam “izklaidējas” sludinājumu portālā SS.com un nereti tur piedzīvo pārsteigumu.

Mēs šoreiz apkopojām vairākus dzīvokļu īres piedāvājumus, kuri piesaistīja uzmanību ar to, ka nešķiet vien silti, saulaini, izremontēti un skaisti, kā to sola sludinājuma teksts.

Ieskatāmies dažos sludinājumos un salīdzinām viedokļus, vai cena atbilst piedāvājumam?

Pirmais variants

Sludinājuma teksts: “Izīrēju vienistabas dzīvokli, ar malkas apkuri, jotula krāsniņa, mēbelēts ir veļas mašīna, ledusskapis, mikrene, elektriskā plītiņa, siltais ūdens. varēs deklerēties uz ilgu laiku.”

Cena: 165 eiro mēnesī

Otrais variants

Sludinājuma teksts (sagatavots arī angļu valodā): “Laipni gaidīti Jūsu dzīvoklī Rīgas pilsētas centā. Šīs dzīvoklis ir ideāla vieta dzīvei pašā centrā. Iedomāties, ka Jūs pamostoties katru rītu, un ar dažiem soļiem esat sajuties pilsētas centrā. Dzīvoklī atsevišķa virtuve, kur varat baudīt īpašos mirkļus ar saviem tuviniekiem. Burvīga izolēta istaba uz iekšējo pagalmu, kas aicina atslābināties un atpūsties. Atsevišķā dušas telpā, kur varat sevi iepriecināt, kā arī pilnībā iekārtota virtuves telpa priekš iecienīto maltīšu pagatavošanas. Iekšējā pagalmā varat priecāties par savas automašinas skaistumu. Šis dzīvoklis var būt unikāls ar savu stilu un plānojumu, tāpēc nepalaid garām šo iespēju. Tev tas patiks.”

Cena: 166 eiro mēnesī

Trešais variants

Sludinājuma teksts: “Iziiree 1-istabas studijas tipa dzivokli laba stavokli ar visam ertibam, centrala apkure, dusha, velas masina, ledusskapis, tualete blakus dzivoklim personiga lietosana sledzama, dzivoklis normali paredzets 1 cilvekam, bez kaitigiem ieradumiem, ilgtermina, ipasnieks bez starpniekiem.”

Cena: 180 eiro

Ceturtais variants

Sludinājuma teksts: “Dzīvokļa īpašniece izīrē ilgtermiņā remontējamu dzīvokli Latgales ielā 266 netālu no Doles. Ja veiksiet remontu, tad puse izdevumu par remontu tiks atrēķināti no īres naudas. Jāiemaksā par 1 un pēdējo mēnesi. Mēbeles var mainīt. Pie pašām ārdruvīm ir pieejams sabiedriskais transports (tramvajs, autobusi). Logi uz pagalmu, kur nav dzirdams ielas troksnis. Netālu ir Daugava un promināde, 2 pieturas no t/c Akrapoles.

Cena: 200 eiro

Piektais variants

Sludinājuma teksts: “Atsevišķa virtuve, guļamistaba, gaitenis, tualetes telpa kāpņu telpā. Blakus sabiedriskais transports, veikals, mežs un ezers. Klusie kaimiņi un klusa apkaime. Dzīvoklis plašs, silts, tīrs un saulains. Plastmasas logi, malkas apkure. Zemie komunālie maksājumi. Pirmā iemaksa 150 EUR par pirmo mēnesi plus drošības nauda 150 EUR. Zvanīt darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 17:00, citā laikā lūdzu rakstīts īsziņas.”

Cena: 150 eiro

Sestais variants

Sludinājuma teksts: “Izīrējas 1 istabu dzīvoklis ar malkas apkuri. Duša uzstādīta, tualete koridorī (var uzstādīt dzīvoklī). Dzīvoklis ar mēbelēm, no tehnikas – plīts, ledusskapis, veļas mašīna. Logi iziet uz pagalmu. Slēgta kāpņu telpa ar kodu. Pie mājas bezmaksas autostāvvieta. Pagrabs. Īre: 150 eur/mēnesī + elektrība, ūdens. Dzīvoklis brīvs.”

Cena: 150 eiro

Septītais variants

Sludinājuma teksts: “Īpašnieks izīrē saulainu, siltu 1 istabas dzīvokli (krāsns apkure, duša, tualete dzīvoklī), blakus parks, netālu Āgenskalna tirgus, attīstīta infrastruktūra, ērts sabiedriskais transports, kluss rajons. Automašīnu var novietot bez maksas.”

Cena: 170 eiro

Secinājumi?

– Rīgā ir pieejami arī salīdzinoši lēti īres dzīvokļi – līdz 200 eiro mēnesī + komunālie maksājumi.

– Jābūt uzmanīgiem, ja meklējat lētu dzīvokli, jo diemžēl fotogrāfijas liecina, ka apstākļi tajos var būt visai bēdīgi.

– Optimistiem nav pamata satraukumam – “ja rokas aug no pareizās vietas”, viss ir saremontējams atbilstoši īrnieka vēlmēm un iespējām.

– Pirms doties apskatīt dzīvokli, izpētiet fotogrāfijas, neuzķeroties uz skaistiem vārdiem sludinājumos, jo lēts lielākoties nozīmē, ka nesaņemsiet vislabāko piedāvājumu.

– Meklējot lētu vietu, kur apmesties, iespējams, var aplūkot arī atsevišķas istabiņas, ko, piemēram, pensionāri mēdz izīrēt. Visticamāk, apstākļi būs labāki, bet cena – līdzīga šajos piemēros minētajai.