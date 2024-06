STOPkadri: “Es tagad startēju Tour de Tet…” Ironiski teic slavenais riteņbraucējs Vainšteins, kurš spiests risināt problēmu ar kādu mistisku kabeli Ieteikt







Pasaules čempions riteņbraukšanā Romāns Vainšteins no Kuldīgas sazinājās ar TV24 raidījuma “STOPkadri” vadītāju un žurnālistu Armandu Puči, lai pastāstītu par kādu problēmu, kuras risināšanā tagad iesaistījies.

“Kāda ir problēma? Kur tu startē tagad – Tour de France, Giro d’Italia?” tā Puče jautājis slavenajam sportistam. “Nē, nē, es tagad startēju Tour de Tet“, tā Vainšteins ironiski atteicis Pučem. Kā pastāstīja sportists, tad viņam Kuldīgā atrodas īpašums, kuru viņš vēlas attīstīt.

“Romāns sāk kaut ko darīt, kaut ko meklēt… Iet garām cilvēki, kas saka: klausies, te tev pa diognāli iet “Tet” kabelis! Kāds kabelis? Jūs jocīgi esat, te nekā nav – nekur dokementos tas nav!” tā Puče TV24 raidījumā atstāta sportista likstas. Vainšteins aizgājis un noskaidrojis, ka nekāda kabeļa nav, bet “dabā izrādās, ka kabelis ir – “Tet” kabelis”.

Vainšteins par šo situāciju pavēstījis uzņēmumam “Tet”. Puče turpina klāstīt problēmas būtību TV24 raidījumā, atsaucoties uz sportista pausto: “”Tet” saka, ka ta kā jā, ta kā nē… Vispār mums dokumentu nav, bet, Romān, tu vari novākt to kabeli! Ko Romāns saka: nu, super, novāciet! Nē, nē, pag… Maksāsi tu, Romān, par to, ka šeit ir kabelis! Romāns saka: pag, es to kabeli neizvilku, dokumenta nav, novāciet to kabeli!”

Kā izrādās šis mistiskais kabelis Vainšteina īpašumā esot jānovāc “par savu naudu” pašam sportistam. Pats Vainšteins uzreiz ķēries pie Satversmes lasīšanas, kur paustas pilsoņa tiesības uz īpašumu. “Jā, ir tādas, ir. Bet, kas notiks tālāk? Viņš ir sācis kariņu ar valsts kapitālsabiedrību. Tas nozīmē, ka parasti uzvar vājākais. Es neticu, ka Vainšteins tāds ir,” secināja TV24 raidījuma “STOPkadri” vadītājs un žurnālists Puče, solot pie šīs lietas pētīšanas atgriezties šoruden.

