FOTO. "Kalush Orchestra" un Gustavo ar krāšņu šovu priecējot mūzikas baudītājus, noslēdzies festivāls TINTE







Svētdienas agrā rītā noslēdzās šī gada festivāls TINTE, uz divām skatuvēm pulcējot vairāk nekā desmit māksliniekus, mūziķu apvienības un dīdžejus. Galvenie festivāla viesi “Kalush Orchestra” no Ukrainas un Latvijas hiphopa leģenda Gustavo ar krāšņu šovu un neaizmirstamu performanci priecēja mūzikas baudītājus Valmiermuižā.

Labvēlīgu laikapstākļu dēļ festivāla producentiem izdevās realizēt vienu no šī gada mērķiem – radīt krāšņu skatuvi ar video instalācijām, ko neierobežo jumts un sienas, lai vēl vairāk tuvinātu māksliniekus ar publiku. Centienus atzinīgi novērtēja arī mūziķi.

“Šī nedēļa sākās ar krusu un vētru, kas radīja bažas, vai mums izdosies iecerētā skatuves konstrukcija. Bet, kad trešdien nomainījās meteorologu prognozes un sestdien tika prognozētas skaidras debesis, mēs neatmetām savu sapni un izveidojām skatuvi bez jumta, par ko sajūsmā bija visi mākslinieki, atzīstot, ka nemaz tik bieži neizdodas nojaukt iedomāto barjeru starp mūziķi un skatītāju,” mūziķu atsauksmes rezumē festivāla runasvīrs Andris Jurga.

“Visai mūsu komandai bija prieks dzirdēt atzinību no katra mūziķa par mūsu uzdrīkstēšanos. To novērtēja gan pieredzējušie Gustavo, Lapsene un Age of Stones, gan jaunās zvaigznes rolands če, Viņa, ZEĻĢIS, Mickeen un citi, kā arī viesi no Ukrainas – Kalush Orchestra. Esam saņēmuši patīkamu enerģijas apmaiņu gan no dalībniekiem, gan no festivāla apmeklētājiem, lai izvērtētu šī gada sniegumu un izdarītu secinājumus, lai sagatavotos nākamā gada festivālam,” saka Jurga.

Festivāla organizatori saka lielu paldies komandai, kura nodrošināja neaizmirstamu pasākumu. “Pēc pandēmijas gadiem ir mainījušies gan festivālu apmeklētāju paradumi, gan, jāsaka, arī festivālu līmenis. Ja agrāk varēja notikt labi pasākumi ar nelielu budžetu, tad šobrīd visi cenšas jebkuru koncertu padarīt neaizmirstamu ar visiem iespējamiem paņēmieniem. Mēs atdevām sevi visu, lai Valmierai un Valmiermuižai dāvātu augstas klases pasākumu. Un te ir liels nopelns katram, kurš pielika roku, lai tas viss varētu notikt. Mums ir ārkārtīgi laba komanda,” pēc festivāla norādīja organizatori.

