Rudenī debesīs novērots skaists pilnmēness!

"Kas par nedēļu! Mēnestiņš aug un braši čāpo…" Astrologs stāsta, kas gaidāms līdz ar pilnmēnesi un iesoļošanu aptumsumu koridorī







“Kas par nedēļu! Mēnestiņš aug un braši čāpo pa savu optimistisko pavasara taku un saka mums – hei, viss ir labāk, nekā tu domā! Naktī uz trešdienu būs pilnmēness Zivju zīmē un tas arī ir Mēness aptumsums. Apsveicu, mēs iesoļojam aptumsumu koridorī, kurš ilgs no 18.09. līdz 02.10.! Šis ir mega koridors, debesu rūķi ir no sirds pacentušies,” tā šonedēļ raksta astrologs Andis Geste savā soctīkla “Facebook” profilā.

“Šonedēļ vēl mīlas, skaistuma un naudas dieviete Venēra dzīvojas pa savu mājas zīmi – Svariem. Viņa grib, lai mēs dzīvojam skaistā vidē un paši esam stilīgi. Stilam ir jābūt autentiskam, tā kā meklējam stilistus un citus skaistuma kopšanas speciālistus. Ejam arī uz fotosesijām šonedēļ. Grūti pārvērtēt tagad stila nozīmi, jo no aptumsuma koridora 02. oktobrī mēs iznāksim tieši rampas gaismās, kur visi uz mums skatīsies un mēs negribam tur izskatīties nošņurkuši un nekādi. Tas būs mūsu šī gada lielais iznāciens,” raksta Geste, aicinot plašāk par šo aptumsumu lasīt viņa “Facebook” profila ierakstā 15.septembrī.

Astrologs skaidro: “Tagad debesu rūķi pa lielam visu ir izdarījuši un skatās uz mums, cik mēs paši protam eleganti dzīvot. Ir mazliet jokainas enerģijas tagad (paliks jokainākas). Lidinās arī diezgan gaisīgs Laimes putns un bārsta idejas un atziņas. Maģiskais priekšmets tagad ir spogulis. Tas palīdz, protams, stila kopšanai, bet tieši saruna ar sevi spogulī tagad var iedot labas atslēdziņas. Uz aptuveni mēnesi ieviešam paradumu 5-10 min dienā ar sevi spogulī parunāties. Pierakstām domas un atziņas (arī jokainās) šonedēļ, tās noderēs! Ja vīkendā doma tusēt, tad meklējam, kur dod ēst. Tukšu vedēru netusējam! Superīgu nedēļu, fantastiski vērtīgus aptumsumus! Turam augstu buru! (Un iečekojam aptumsuma aprakstu manā profilā).”

Astrologs Geste par aptumsumu koridori “Facebook” raksta 15.septembra ierakstā sīkāk, lūk, sekojošo:

“Mēs ar zināmu joni dodamies pretī aptumsumu laikam, kas sāksies ar Mēness aptumsumu pilnmēnesī, 18. septembrī un beigsies ar jaunu mēnesi un Saules aptumsumu 02. oktobrī. Laiku starp abiem aptumsumiem sauc par aptumsumu koridori.

Aptumsumu koridori ir divreiz gadā un tie ir tādi jokaini laiki, kad debesu rūķi sarīko mums mīklu konkursu. Pa radio no rītiem tiek raidīti šādi mīklu konkursi, kur sīči nosacīti pieaugušajiem uzdod visādas mīklas. Es nesen tieši nopirku radio, ko ieliku vannas istabā un pa rītiem to ieslēdzu. Allaž tur pārraida mīklu minēšanas konkursus. Lieki būs piebilst, ka šie mīklu konkursi mani triec izmisumā, jo uzminēt to nav iespējams.. attapības problemātika, tā teikt.

Tad nu lūk, atgriežamies pie aptumsumiem. Aptumsumos debesu rūķi saliek mums mīklas, kuras jāmin. It kā jau nekas tāds, bet tomēr! Galvenā mīkla, protams, ir cilvēki. Cilvēki aptumsumos uzvedas dīvaini un parasti paver kādu savu personības šķautni, kas atstāj jūs ar jautājumiem. Teiksim, jums piezvana viegli iedzērusi jūsu atvašu skolotāja, kas grib vienkārši izrunāties…Vai vīrietis, kas atnāk uz “Tinder” randiņu ar pusatpogātu kreklu, zem kura vīd milzīga it kā zelta ķēde pa 2 eiro 50… Tad atkal nav skaidrs, ko darīt ar vēlmi izkrist cauri zemei. Radi, kas atbrauc un uzdāvina kaut ko bezjēdzīgu, teiksim, jau gandrīz iztecējuša gada sienas kalendāru un prasa, kur jūs to pieliksiet? Un tad viņi izēd visu ledusskapi.. Radi aizbrauc, bet jautājumi paliek. Galvenais no tiem – vai radiem abi airi ir ūdenī? Utt.

Tā jau dzīvē mums ir, par ko brīnīties, bet aptumsumu koridori ir sevišķas padarīšanas. Nav jau arī tā, ka aptumsumos viss slikti. Nebūt! Jā, esam biku jokaināki kā parasti, bet šie ir arī vareni iespēju laiki. Man patīk stāstīt, ka aptumsumu koridors ir kā melna istaba, kurā jāķer melns kaķis. Kas to noķer, tam lielā balva. Tā kā istaba ir melna un kaķis melns, tad ir jāorientējas intuitīvi. Ir jāieslēdz visas maņas un intuīcija, tad viss lieliski izdosies! Balva parasti ir kāda ļoti vērtīga atklāsme, bet var būt “taustāmāks” rezultāts, teiksim, jauns mīlas materiāls, naudas čupiņa vai jauns darbs.

Katrs aptumsumu koridors ir savādāks. Tas ir kā uzdot tēmu mīklu raidījumam. Katrai no 12 Zodiaka zīmēm rūķi ir sagatavojuši savu mīklu konkursu un katrai zīmei ir jāķer cits melnais kaķis. Protams, katras zīmes pārstāvis arī dodas cauri koridoram izmantojot savas pierastās stratēģijas. Auns bliež cauri ar naivu pārliecību, ka viss, protams, izdosies. Jaunava burās savos blociņos. Mežāzis vingro, bet Zivis “samuģī” ūdeņus tā, ka rūķi padodas un paši pasaka pareizo atbildi. Tad tāda Zivs lepni izziņo rezultātus, kurus aizmirst pēc 0,5 sekundēm.

Te nu nestāstīšu visu zīmju stratēģijas, gan jau paši lieliski tās zināt, bet vairāk pievērsīšos tam, ar ko šis aptumsumu koridors ir tik īpašs. Raugi, svarīga ir ieeja aptumsumu koridorī un izeja. Šoreiz gan ieeja koridorī, gan izeja ir episkas. Absolūti un diametrāli pretējas enerģijas!

Pilnmēness Latvijā, 17.09.2024 Foto: Edijs Pālens/LETA

Mēs ieejam koridorī ar caur Zivju zīmi. Tā ir dziļa, varbūt pat pasmaga emocionālā enerģija. Ir sajūta, ka kaut kas dzīvē ir fundamentāli jāmaina, bet nav skaidrs kas un galvenais – kā. Šīs ieejas durvis sargā trīs varenie – triku meistars un nākotnes pārvaldnieks Urāns, zemzemes dievs, mafijas boss un lielais lietu transformētājs Plutons un pats Zivju zīmes saimnieks – filosofijas un zemapziņas dzīļu dievs Neptūns. Var viegli nodrebēt to redzot, jo likmītes patiesi ir palielas – filosofija, nākotne, transformācija. Mēs aptumsumu koridorī ieejam pa ļoti dziļiem zemapziņas vārtiem.

Izeja toties ir caur Svaru zīmi un tā ir ļoti pacilāta un distancēta, es pat teiktu – bezemocionāla. Svari ir karaļu un likumdevēju zīme. Karalis, karaliene un citi likumdevēji ir gan tautas pārstāvji, gan stāv pāri tautai vienlaicīgi. Šoreiz mēs no aptumsumiem izejam visaugstākajā iespējamajā punktā. Mēs esam augsti stāvoši, emocionāli vēsi, ļoti gudri un… gaisā būs zināma karmas “smaržiņa”. Daudzas mutes tiks ar šo aizbāztas, kad nostāsimies savā filosofijā un cildenumā.

Prātā nāk uzreiz vairākas lietas. Skats no k/f “Teātris”, kur Vija Artmane tēloja laikam Džūliju Lamberti un noraka jauno, perspektīvo aktrisīti ar savu scēnu ar sarkano lupatu. Vai princese Diāna, kas uz pieņemšanu ieradās ar savu šķiršanās kleitu, tā pasakot Čārlzsam, ka šitā lietas, vecīt, nedara. Vai kad Madonna, kuru bija jau norakstījuši, uzblieza Rio bezmaksas koncertu, uz kuru atnāca 2 miljoni cilvēku…

Ja dzīve ir spēle, tad mums ir jāuztraušas šīs spēles virsotnē. Šis aptumsumu koridors ir par kaut ko mūsos, kas ir pilnīgi noteikti jāpaceļ jaunā līmenī, pie kam tā, ka nevienam vairs nav jautājumu. Te nu ir mierīgi jāpaštuko, kas ir tās dzīves sadaļas, kurās es gribu pacelties vai piecelties, ja gadījumā esmu gar zemi? Un mums ir jāatvēst! Lai ko citi teiktu, lai kā viņi kritizētu vai mēģinātu atrunāt, mums ir jāpaceļas karaļos un karalienēs. Un te nav ko kautrēties, ja tā ir slava, tad tā ir slava. Ja gribu mīlu, tad es gribu īstu mīlestību, nevis līdzatkarību un “mīlas” drupačas. Ja tā ir nauda – nauda. Ja skaidra dzīve, tad dzīve skaidrā. Variantu un iespēju daudz, bet šajā aptumsumu koridorī ceļš viens visām zīmēm – uz augšu un uz skaidro, skaisto, bagāto, pacilāto un.. distancēto. Šis būs interesanti un episki! Īsts varoņu ceļojums!

(…) Bet nu vēl par šo aptumsuma koridoru. Viens atslēgas vārds, kas nāk prātā ir stils. Svaru zīme, kā jau minēju, ir karaliskā zīme, bet karalis ir vai nu kails (nekāds), vai nu ir stilā. Ar savu stilu mēs rādām citiem, kādi esam un aicinām pie sevis savus cilts brāļus un māsas. Jo autentiskāks ir stils, jo autentiskāki cilvēki pievilksies. Ja aptumsumos lietas samudžinās, nemēģinām ielīst iereibušās skolotājas vai veča ar itkā zelta ķēdi pa 2-50 galvā, bet pārslēdzamies uz sevi un savu stilu. Viņiem ir savs aptumsums. Stils šoreiz ir mega investīcija sevī. Skan varbūt dīvaini un mazliet virspusēji, bet tas tā nav. Stila kopšana ir intīms un dziļš process. No aptumsumiem mums ir jāiziet jaunā līmenī, skaistiem, karaliskiem un stilīgiem. Fantastiskus aptumsumus un esam lieliski!”