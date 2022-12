Rīga, Jūrmala, Ogre un Lielvārde krāšņi sagaida Ziemassvētkus

Svētku gaidīšanas laiks Latvijas pilsētās ir sācies, rotājot ielas ar krāšņiem gaismu elementiem, dekoriem un piedāvājot sildošas un aizraujošas aktivitātes ikvienam pilsētas viesim. Ja vēl neesi paguvis notvert savu svētku sajūtu, to noteikti atradīsi Ogrē, Rīgā, Lielvārdē un Jūrmalā, kas šogad gozējas īpaši skaistā gaismu rotā.

Mobilajam fotogrāfam Egonam Lācim, ir izdevies notvert Ziemassvētku noskaņu pilsētās un parādīt to maģiskās fotogrāfijās.

Ogre – spožākā Ziemassvētku pilsēta

Rīga, Jūrmala, Ogre un Lielvārde krāšņi sagaida Ziemassvētkus. Foto: Egons Lācis



Naksnīgus un spožus kadrus noteikti notversi Ogrē, kas arī šogad, pēc fotogrāfa domām, saglabā savu spožākās svētku pilsētas titulu. Pilsēta ir izrotāta krāšņā un apjomīgā gaismu rotā – koki izdekorēti ar gaismas virtenēm, Brīvības ielas gājēju posmā izvietotas gaismas bumbas. Arī šogad ikviens interesents var apskatīt Katrīnas I karieti, kas veidota no 60 tūkstošiem lampiņu, kā arī “Bētlemes zvaigzni”, kas apvīta ar sešu kilometru garām lampiņu virtenēm un novietota 23 metru augsta torņa virsotnē.

Viskrāšņākais Ziemassvētku tirdziņš – Rīgā

Rīga, Jūrmala, Ogre un Lielvārde krāšņi sagaida Ziemassvētkus. Foto: Egons Lācis



Nav nepieciešams organizēt īpašu svētku fotosesiju vai iekārtot foto stūri – brīnišķīgas fotogrāfijas izdosies svētku tirdziņā tepat galvaspilsētā. Maģisku svētku noskaņu notversi ģimenes fotogrāfijās, izmantojot portreta režīmu un fonā iekļaujot svētku egli, izrotātos namiņus, košos karuseļus vai nobildējoties pie dāvanām piekrautā svētku auto. Ziemassvētku gadatirgū Doma laukumā līdz pat gada beigām var ne tikai iegādāties oriģinālas un sirsnīgas dāvanas, amatnieku gatavotus suvenīrus, bet nedēļu nogalēs gūt prieku un kopības sajūtu, izbaudot dažādu mākslinieku priekšnesumus.

Lielvārdē iemirdzas neparastākā egle

Lielvārde Ziemassvētku gaidās. Foto: Egons Lācis



Lielvārdē, Rembates parkā šogad mirdz stilizēta un krāšņa egle, kas stāsta par pilsētas vēsturi un unikālo kultūras mantojumu. Eglē ievīta Lielvārdes josta ar etnogrāfiskajām rakstu zīmēm un netālu no tās izvietots krāšņs jostas ceļš. Svētku eglē attēlotas tādas zīmes kā Ugunskrusts jeb Pērkona krusts, kas simbolizē svētību, veselību, labklājību un pasargā no ļauna, Zalktis – dzīvības enerģiju un gudrību, Saule – harmoniju, vienotību, drošību un gaismu. Svētku noformējumā izmantotas jostai raksturīgās sarkanās un baltās krāsas.

Gaismas parks Jūrmalā

Rīga, Jūrmala, Ogre un Lielvārde krāšņi sagaida Ziemassvētkus. Foto: Egons Lācis



Aptuveni divpadsmit metrus augstā egle Jomas ielā ir radīta no desmitiem mazāku eglīšu, tās rotājumu ansambli veido stilizēti latvju raksti egles zaros un tās pakājē. Svētku noskaņu papildina arī muzikāls noformējums.

Pie Dubultu stacijas izvietoti lieli gaismu objekti čiekuru formā, bet Dzintaru mežaparks šogad pārvērsts Gaismas parkā, kuru rotā īpaši Ziemassvētku gaismas dekori – lāči, eži, vāveres un citi meža zvēri, veidoti no vairākiem tūkstošiem LED lampiņu. Lielākais un viens no pilsētas viesu iecienītākajiem gaismas objektiem ir jūras viļņa formā veidotais parka tiltiņš, ko iespaidīgi var iemūžināt arī fotogrāfijā, izmantojot platleņķa kameru un fotografējot no dažādiem leņķiem.

*Visas fotogrāfijas uzņemtas ar Samsung Galaxy S22 Ultra.

