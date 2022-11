No 30 mazām eglītēm un 300 metrus garām lampiņām! Jelgavā iedegta lielā svētku egle

FOTO. No 30 mazām eglītēm un 3000 metrus garām lampiņām! Jelgavā iedegta lielā svētku egle







Pirmajā adventē, klātesot vairākiem simtiem jelgavnieku, Hercoga Jēkaba laukumā Jelgavā iedegta pilsētas centrālā egle, kas iedzīvotājus priecēs līdz pat janvāra vidum.

18 metrus augstā pilsētas egle, kas veidota no vairāk nekā trīsdesmit mazākām eglītēm, rotāta ar dažāda izmēra bumbām pērļu, zelta un brūnā krāsā un baltām LED gaismiņu virtenēm, kuru kopējais garums sasniedz 3000 metru, kā arī egli apspīd četri prožektori.

Līdzās eglei Hercoga Jēkaba laukumā izvietotas trīs arkas ar krītošas zvaigznes motīvu – tās veido gaismas aleju ar skatu uz egli un ir jauka vieta, kur nofotografēties. To iedzīvotāji egles iedegšanas pasākumā arī ļoti labprāt izmantoja.

Svētku gaidīšanas noskaņu pirms egles iedegšanas palīdzēja radīt Ziemassvētku dāvanu tirdziņš. Tajā piedalījās mājražotāji un amatnieki, piedāvājot sveces, adventes vainagus un Ziemassvētku rotājumus, piparkūkas, karstos dzērienus un citus našķus, kā arī dažādus rokdarbus.

Egles iedegšanā piedalījās Ziemassvētku vecītis un rūķi, kuri atbraukuši no Jūrmalas teātra.

Jāpiebilst, ka reizē ar svētku centrālo egli Pirmajā adventē ieslēgti arī citi svētku rotājumi pilsētā. Jaunums ir LED spuldžu virtenes ar silti un auksti baltu mirgojošu gaismu, kas rotā apgaismes balstus Loka maģistrālē posmā no Aviācijas ielas līdz Kalnciema ceļam, kā arī Satiksmes ielā posmā no Ganību ielas līdz Traktoristu ielai.

Dažādu izmēru izgaismoti puzuri ar mirdzošām sniegpārsliņām izvietoti Stacijas parkā gan uz zemes, gan kokos. Sniegpārsliņas atrodas pie laternu balstiem Vecpilsētas ielā, bet Lietuvas šosejā no Savienības līdz Platones ielai apgaismes balstos spīd spuldzīšu virtenes.

Krustojumā ar Pērnavas ielu koku vainagos spīd gaismas bumbas, Lielajā ielā no Jāņa Čakstes bulvāra līdz Dambja ielai un Lielupes un Driksas tilta laternu stabi izrotāti ar LED dekoriem, bet Pasta salu izgaismo telpisks buru kuģītis un mirdzošas buras formas dekori pie apgaismes balstiem.

Tāpat dekori izvietoti apgaismes stabos Rūpniecības ielā, Raiņa parka kokos gar Pasta ielu. Dobeles šosejā pie Mīlestības alejas svētku noskaņu rada trīs metāla rāmju dekori ar viļņveidīgi izvietotām silti baltas un sarkanas LED gaismas virtenēm. Dekori, virtenes un gaismas objekti uzstādīti arī citās vietās pilsētā.