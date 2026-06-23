FOTO. Margrietiņas par 4 eiro, bet siera ritulis – no 3 eiro. Svētku labumu reportāža no Rīgas Centrāltirgus 0
Līgo svētkos īpaši gribas galdā celt Latvijā radītus labumus un arī pilsētniekiem vāzēs kārojas likt Jāņuzāles. Kur to visu ņemt? Viens no variantiem noteikti ir Rīgas Centrāltirgus.
Devāmies lūkot, kādi tur svētku vainadziņi, kādas Jāņuzāles un cik maksā siers.
Svētkos tirgus vispār pārvēršas kā īpaši skaista izstāžu zāle ar iespēju mākslas darbus iegādāties. Tik daudz garšu, krāsu un smaržu vienuviet! Spēj tikai izvēlēties un balsot ar savu maciņu.
Vienlaikus redzams, ka inflācija arī tirgum garām nav pagājusi – gada laikā cenas ir augušas, bet neuztversim to kā traģēdiju – visam sadārdzinoties, ir tikai loģiski, ka arī siers kļūst dārgāks.
Skaties tirgus galeriju pielikumā un vēl vari paspēt doties turp pēc svētku labumiem.