Bēgot no veikala ar zagtām pudelēm, sabojā svešu auto: latviešu komiskākās ķezas Līgo svētkos 0
Tuvojoties Līgo svētkiem un Jāņu dienai, apdrošināšanas akciju sabiedrība “BTA Baltic Insurance Company” (turpmāk – BTA apdrošināšana) apkopojusi spilgtākos negadījumus, kas Latvijas iedzīvotājus piemeklējuši šajos svētkos – no bēgšanas ar zagtām pudelēm, sabojājot svešu auto, un sabiedēta suņa bojātam īpašumam līdz apdegumam, ko radījuši indīgi pļavas augi, un traumētam pirkstam, griežot meijas. Kā stāsta Oskars Zvejnieks, BTA Risku parakstīšanas departamenta direktors, šīs situācijas katru gadu atgādina, cik neparedzama var būt ikdiena, tāpēc arī svētkos nedrīkst aizmirst par drošību.
Traumē pirkstu, zāģējot meijas, un gūst apdegumus, lecot ugunskurā
Līgo vakars bieži sākas ar praktiskiem darbiem – jāsagādā malka svētku ugunskuram, jāiekārto svinību vieta, jāpagūst vēl pēdējie pirkumi un jāsagaida viesi. Tieši steiga ir viens no iemesliem, kādēļ cilvēki aizmirst par pamata drošības nosacījumiem – BTA pieredzē pērn ir gadījums, kad kāds kungs, zāģējot meijas ar elektriskajām šķērēm, nošķēlis sev kreisās rokas pirksta falangu. Tāpat kāds līgotājs, skaldot malku, ar cirvi savainojis pirkstu, turpretim cits, zāģējot krūma zaru, paslīdējis un ar motorzāģi iezāģējis sev celī.
Arī kopumā ugunskurs, kam tiek gādāts iekurs, ir vieta, kur nereti notiek virkne nelaimju – katru gadu BTA svētkos saņem vairākus pieteikumus par traumām un apdegumiem, kas gūti pēc lēkšanas pār ugunskuru. Piemēram, vienā no gadījumiem kāds līgotājs, lecot pāri ugunskuram, ieslīdējis tajā un apdedzinājis abas kājas, cits iekritis ugunskurā un guvis pēdas apdegumu.
“Visi šie negadījumi ir klasiski svētku dunas piemēri, kad tiek aizmirsts par elementāriem drošības pasākumiem. Tāpat cilvēki nereti ir pārgalvīgi un pārvērtē savas spējas, uzņemoties darīt lietas, kas var rezultēties nepatīkamos savainojumos. Taču realitātē nelaimes gadījumiem bieži pietiek ar vienu neveiklu kustību vai uzmanības novēršanu uz dažām sekundēm – tieši tik īss ir mirklis līdz dārgiem zaudējumiem,” skaidro BTA Risku parakstīšanas departamenta direktors Oskars Zvejnieks.