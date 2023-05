Mazuļu rāpošanas čempionāts Jelgavā

FOTO. Mīlīguma paraugstunda. Jelgavā aizvadīts mazuļu rāpošanas čempionāts







Jelgavas pilsētas svētku laikā notika šīs vasaras pirmais “Lupilu” mazuļu rāpošanas čempionāts, kurā tika noskaidroti ātrākie mazie sportisti. Čempionāts pulcēja teju 70 dalībniekus no Jelgavas, Bauskas, Rīgas, Jūrmalas, Baldones, Ozolniekiem un citām Latvijas vietām.

Spītējot mainīgajiem laikapstākļiem, kopumā mazuļu rāpošanas sacensībās savas prasmes pārbaudīja un nepilnus 4 metru garo distanci pieveica 68 mazuļi vecumā no 6 līdz 12 mēnešiem. Vairāki pasākuma apmeklētāji atzina, ka šī ir bijusi lieliska iespēja aktīvi un jautri pavadīt laiku ar ģimeni. Mazuļu rāpošanas čempionāts piesaistīja ne tikai ģimenes ar bērniem, bet arī garāmejošos skatītājus, kas atbalstīja mazos rāpotājus un iemūžināja azartiskos brīžus.

Pēc spraigās sacensību dienas tika paziņoti godalgoto vietu ieguvēji, kuriem bija sarūpētas īpašas pārsteiguma balvas no čempionāta rīkotāja “Lidl Latvija”, savukārt vecāki saņēma “Lidl” dāvanu karti 30 eiro vērtībā. Ātrāko rezultātu sasniedza un 1. vietu ieguva brašā, 11 mēnešus vecā Odrija no Jelgavas ar rezultātu 4,60 sekundes. 2. vietā ierāpoja viengadnieks Leo no Jelgavas ar rezultātu 4,93 sekundes, bet 3. vietā ierindojās 11 mēnešus vecais Olivers, kas bija ieradies no Glūdas pagasta, Nākotnes un finišēja ar rezultātu 5,95 sekundes. Katrs mazais pasākuma dalībnieks neatkarīgi no uzrādītā rezultāta par drosmi un apņēmību saņēma gardu veicināšanas balvu.

1. vietas ieguvējas Odrijas mamma Agnese no Jelgavas: “Šis bija patīkams pārsteigums gan man, gan meitiņai. Par pasākumu uzzināju Jelgavas mājaslapā un nolēmu, ka jāpiedalās ir, kamēr vēl rāpojam. Paldies, “Lidl Latvija”, par sagādāto prieku un balvām!”

3. vietas ieguvēja Olivera mamma Linda no Nākotnes: “Uz piedalīšanos rāpošanas čempionātā mūs pamudināja draudzene. Dēls ir ļoti priecīgs un noteikti gribētu piedalīties vēl. Tagad atliek mazliet patrenēties, braukt pie radiniekiem uz Valmieras pilsētas svētkiem, lai aizrāpotu pēc 1. vietas!”

Vecāki un klātesošie dedzīgi uzmundrināja mazos rāpotājus. Sacensību gars neizsīka līdz pat pēdējam dalībniekam, jo rezultāti mainījās ik pēc dažām minūtēm! Vecāki izmantoja dažādus motivēšanas paņēmienus – atskaņoja mīļākās dziesmas, vicināja līdzpaņemtās rotaļļietas, tai skaitā TV pultis, telefonus un mašīnas atslēgas, lai paātrinātu mazo sportistu ceļu līdz finiša līnijai.

Vasaras laikā šī jautrā un smaidus raisošā čempionāta posmi noritēs vēl arī Valmieras, Ventspils un Jēkabpils svētku ietvaros – Valmierā 22. jūlijā, Ventspilī 4. augustā un Jēkabpilī 12. augustā.