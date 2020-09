Daugavgrīvas krasta nostiprinājuma dambja remontdarbi

Ar laukakmeņu un granītu krāvumiem nostiprinot gandrīz 200 metru garu, vētru izskaloto Daugavgrīvas krasta līniju, pabeigti Daugavgrīvas krasta nostiprinājuma dambja remontdarbi.

Atjaunotais dambis turpmāk sargās ostas teritoriju no krasta erozijas un iespējamiem pārplūšanas draudiem, kā arī padarīs šo vietu pieejamāku iedzīvotājiem, kas ostas hidrobūvi izmanto nokļūšanai uz netālu esošo Rietumu molu.

Lai gan atbilstoši sākotnējai iecerei darbus bija plānots pabeigt jau vasaras sākumā, remontdarbu laikā tika fiksēts vēl viens, aptuveni 55 metru garš dambja izskalojums, kas arī šobrīd kopējo darbu ietvaros sakārtots. Līdz ar bojāto, bīstamo krasta nostiprinājuma dambja konstrukciju sakārtošanu, ir atjaunota iespēja pa to pārvietoties.

Kā zināms, rudens vētru un jūras līmeņa izmaiņu ietekmē gada sākumā tika izskalota daļa no Daugavgrīvas krasta nostiprinājuma dambja konstrukcijām.















Uzsāk Daugavgrīvas krasta nostiprinājuma atjaunošanas darbus

Veicot teritorijas tehnisko apsekošanu, tika konstatēts, ka krasta nostiprinājuma dambja, kas sastāv no smilts uzbēruma un dzelzsbetona plākšņu virsbūves, bojātajā posmā betona plāksnes vietām bija gandrīz pilnībā sabrukušas, vietām to iztrūka, savukārt liela daļa no smilts uzbēruma bija izskalota.

Dambis kā krasta stiprināšanas būve celta 1997. gadā ar mērķi aizsargāt krasta līniju no erozijas.

Daugavgrīvas krasta nostiprinājuma dambja atjaunošanas darbus veica SIA “ASFALTBŪVE”, kas izraudzīts atklātas iepirkuma procedūras rezultātā. Remontdarbi izmaksāja 400 255,02 eiro. Tie veikti pēc Rīgas brīvostas pārvaldes pasūtījuma.

