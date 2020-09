Atklāj, kurā novadā reģistrēts Covid-19 pacienta nāves gadījums

Reuters/Scanpix/LETA

Pirmo reizi saslimšana ar Covid-19 reģistrēta Ērgļu novadā, un no pagājušajā diennaktī atklātajiem sešiem Covid-19 gadījumiem pa vienam reģistrēti arī Rīgā, Jūrmalā, Daugavpilī un Krāslavas novadā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotie dati.

Līdz ar to Rīgā ar Covid-19 saslimušo skaits ir palielinājies līdz 63 cilvēkiem, Jūrmalā un Daugavpilī – līdz septiņiem cilvēkiem, bet Krāslavas novadā inficēti ir deviņi iedzīvotāji.

No pagājušajā diennaktī atklātajiem inficētajiem divi bijuši vecumā no 20 līdz 29 un no 30 līdz 39 gadiem, bet viens – vecumā no 40 līdz 49 gadiem un no 60 līdz 69 gadiem.

Savukārt Covid-19 pacienta nāves gadījums, par kuru tika paziņots piektdien, ir reģistrēts Krāslavas novadā.

Jau ziņots, ka pēdējās diennakts laikā, veicot 1903 Covid-19 testus, reģistrēti seši jauni inficēšanās gadījumi, bet viena persona, kurai bija apstiprināta saslimšana ar Covid-19, mirusi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Mirušais pacients bija vecuma grupā no 55 līdz 60 gadiem un ar vairākām hroniskām saslimšanām.

SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka divi saslimušie ir kontaktpersonas, bet viens saslimušais atgriezies no Uzbekistānas. Tikmēr ar trīs personām ir sākta saziņa.

Latvijā kopumā veikti 260 698 izmeklējumi, saslimušas 1416 personas, bet 1187 izveseļojušās. Līdz šim mirušas 35 personas, kam bija apstiprināta inficēšanās Covid-19.

Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka pēdējās diennakts laikā nav stacionētu pacientu ar Covid-19. Kopumā stacionāros ārstējas seši pacienti, no kuriem visi ar vidēji smagu slimības gaitu. No stacionāriem ir izrakstīti kopumā 206 Covid-19 pacienti, starp kuriem ir gan tie, kas izveseļojušies, gan tie, kas miruši.