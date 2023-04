Gundegas Skudriņas radošie projekti Kannās gūst milzu panākumus

FOTO. "Patiesībā mums joprojām grūti noticēt…" Gundegas Skudriņas veidotais projekts Kuldīgā gūst milzu atzinību Kannās







Radošā apvienība “Skudras Metropole” un dizaina risinājumu uzņēmums “Don’t Panic” gūst atzinību Kannās un iekaro sarkano paklāju divkārtēji, saņemot SUDRABU un BRONZU vērienīgajā un prestižajā pasākumu rīkotāju konkursā “Heavent Awards 2023”, kurā tiek apbalvoti labākie izklaides un kultūras pasākumi no visas pasaules – informē Radošās apvienības “Skudras Metropole” vadītāja un radošā direktore Gundega Skudriņa.

“Heavent Awards 2023” festivāls un konkurss notiek jau 15. gadu. Konkursam tika iesniegti 132 nacionālie un starptautiskie pieteikumi, no kuriem 46 labākie pasākumi no dažādām valstīm iekļuva shortlist sarakstā. Konkursa specifika – 60% no kopvērtējuma sastāda žūrijas balsojums, kuri ir izvērtējuši projekta prezentāciju klātienē ar 16 žūrijas pārstāvju lielu sastāvu. Savukārt 40% tiek iegūti ceremonijas laikā no zāles balsojuma, kur katra finālista projekta prezentāciju vērtē vien pēc 30 sek. garas video filmiņas noskatīšanās.









































Talantīgā un atraktīvā pasākumu rīkotāja Gundega Skudriņa

Starp finālistiem un balvu saņēmējiem tādi zīmoli un notikumi, kā Moët & Chandon, Louis Vuitton, Renault, Range Rover Sport, Métaverse – Energy boat challenge, Digital X 2022, Fendt 700 Vario Launch Event, Les Rendez-vous Relais & Châteaux, 75e anniversaire du Festival du film de Cannes, 100 years of R&V – the anniversary event, Cérémonie d’ouverture du Saudi Tour 2022 et présentation des équipes, Esch2022 Remix Opening, Kazakhstan Pavilion Mainshow “Unlimited Space” Dubajā EXPO izstādē, IBM un daudzi citi.

“Jau nokļūt pusfinālā prestižajā Kannu “Heavent Awards” festivālā ir apbrīnojams rezultāts un milzīgs pagodinājums visai mūsu komandai.

Bet vēl pārsteidzošāk pēc sīvas cīņas un klātienes prezentācijām, kurās obligāts nosacījums prezentēt darbus kopā ar klientu, saņemt augstos apbalvojumus.

Kā festivāla ceremonijā teica Kannu pilsētas mērs – ja jūs esat šeit, tad jūsu paveiktie darbi ir ļoti īpaši, jo darbu atlase ir nežēlīga un ļoti strikta.

Uz sarkanā paklāja kāpj tikai jaudīgākie un spējīgākie. Sasniegt tik augstus rezultātus, jo sevišķi, ja šis ir vienīgais konkurss nozarē, kur gala vērtējuma 60% sastāda žūrijas balsojums, bet 40% skatītāju balsojums zālē pasākuma ceremonijas laikā, ir vienkārši nereāls.

Tas nozīmē, ka arī francūžus mūsu darbi pārsteidza un iedvesmoja. Patiesībā mums joprojām grūti noticēt, ka latviešu darbiem tik augsts apbalvojums.

Pateicamies ikvienam, kurš pielika savu roku mūsu projektu tapšanā, kā arī lielu pateicību esam parādā mūsu klientam – uzņēmuma HUGO BOSS pārstāvjiem, kas līdz ar mums pārliecinoši klātienē prezentēja mūsu kopdarbu. Dalām šīs uzvaras ar visiem iesaistītajiem un lepojamies, ka Latvija VAR!”, tā par paveikto stāsta RA “Skudras Metropole” vadītāja un radošā direktore Gundega Skudriņa.

Projekts “Boss Fall/Winter 2022 Fashion Food Gallery” saņēma augsto SUDRABA apbalvojumu kategorijā “Brand experience and multichannel event award”.

Projektā uzņēmums HUGO BOSS iepazīstināja savus lojālos klientus no 11 valstīm ar jaunāko BOSS kolekciju interaktīvā, unikālā veidā – galerijas formātā.

Projekts “Dabas Galerija” saņēma augsto BRONZAS apbalvojumu kategorijā “Sport, cultural, educational or entertainment event award”.





















































































































































































Gundega Skudriņa ar komandu radījusi unikālu projektu Kuldīgas novadā

“Dabas Galerija” ir jauna veida objekts 2,6 h mežā pie ezera, kas piesaista apmeklētājus ar unikālu, iepriekš nebijušu dizaina objektu – rotējošu galeriju 360 grādos un mākslas instalācijām teritorijā, kas saturiski vēstī par vides saglabāšanu, vērtībām un klimata pārmaiņām. Projekta sinerģiju veido – tehnoloģijas, dizains, gastronomija, māksla un kultūras norises. Projekts veicina apmeklētāju izpratni par ilgtspējas nozīmi, vienlaicīgi izglīto un dāvā piedzīvojumu sajūtu, attīsta rekreācijas iespējas un biofīlijas konceptu.

“Dabas Galerijas” projektam šī ir jau 7 saņemtā balva pasaules, Baltijas un Latvijas mērogā, tajā skaitā “Eksporta un inovācijas balva“ – “Eksportspējīgākais jaunais tūrisma produkts“.