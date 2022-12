Gundegas Skudriņas komandas veidotā "Dabas Galerija" Kuldīgā saņem augstus novērtējumus

FOTO. “Skaistākā daba, gardākais ēdiens, talantīgi cilvēki”: Skudriņas projekts Kuldīgā Latviju parāda kā visu iespēju zemi Ieteikt







Projekts “Dabas Galerija” ir ieguvis balvu kategorijā “Eksportspējīgākais jaunais tūrisma produkts” konkursā “Eksporta un inovācijas balva”, kas norisinās Latvijā.

“Dabas Galerija” saņēma 1.vietu kategorijā “Best Creative Installation” konkursā “Amber Awards”, kas norisinās Igaunijā. Konkurss “Amber Awards” ir Baltijas lielākais pasākuma industrijas notikums, kas pulcē tādas valstis, kā Somija, Zviedrija, Polija, Vācija, Igaunija, Norvēģija, Lietuva un Latvija.

Nepieradināto naktsmītņu 4.sērija “Dabas Galerija” ir ieguvusi 3.vietu kategorijā “Creative Installation” konkursā “BEA World festival”, kas norisinās Itālijā. Tas ir pasākumu industrijas gada centrālais notikums, prestižākais konkurss un festivāls, kas ir līdzvērtīgs notikums kino industrijas “Oskara” balvai.

Tas ir vadošais nozares profesionāļu konkurss un festivāls, tāpēc jo īpašs pagodinājums, ka augstākās raudzes profesionāļi novērtē mūsu paveiktos darbus.

Projekta “Dabas Galerija” idejas autori Gundega Skudriņa un Mārcis Ziemiņš. Dizaina risinājumu uzņēmums “Don’t Panic” dizains un tehniskais izpildījums, radošā apvienība “Skudras metropole” producenti.

“Šāda atzinība liecina, ka esam uz pareizā ceļa, strādājam laikmetīgi, pielāgojoties pārmaiņu vējiem. To novērtē kā Latvijā, tā pasaulē. Mūsu komanda joprojām vēlas Latviju rādīt kā visu iespēju zemi, kurā ir skaistākā daba, gardākais ēdiens, talantīgi cilvēki un dziļas kultūras saknes. To visu – dizainu, gastronomiju un kultūras norises mijiedarbībā, piedāvā mūsu mīļā “Dabas Galerija”. Tā prasa no komandas traki lielu darbu, toties apmeklētājiem dāvā iedvesmojošu piedzīvojumu un piesaista ārvalstu uzmanību”, stāsta radošās apvienības “Skudras metropole” vadītāja un radošā direktore Gundega Skudriņa.

Jauno projektu “Dabas Galeriju” – vietu, kur daba kļūst par mākslas objektu, kur dabas objekti un parādības mijiedarbojas ar cilvēku, spēlējot dabas mūziku uz emociju stīgām, radījuši un veidojuši radošā apvienība “Skudras Metropole” un dizaina risinājumu uzņēmums “Don’t Panic”, kuri kopš pandēmijas sākuma jau ir pārsteiguši ar levitējošo “Spoguļnamiņu virs Amatas upes”, kā arī ar “Peldošo salu” Mordangas ezerā, iegūstot vairākas uzvaras prestižos starptautiskos konkursos.

“Dabas Galerijā” apvienojas dizains, instalāciju māksla, gastronomija, kultūra. Tā ir vieta, kur daba kļūst par mākslas darbu. Vasaras sezonā “Dabas Galerijas” viesiem ir iespēja nakšņot unikāla dizaina “Dabas Galerijas” namiņā, kas mehāniski griežas ap savu asi 360 grādos un pārsteidz ar slīdošo terasi. Namiņš, griežoties uz katru no debess pusēm, ierāmē ainavu, ko tver viesu acis.

Koncepts “Dabas Galerija” paredz dabas klātbūtnes sajušanu caur dažādiem aspektiem. Daba – dvēseles dziednieks, daba – sajūtu iniciators, daba – mākslas un dizaina iedvesmotāja. “Dabas Galerija”- unikāls dizains, kurā apvienojas daba un cilvēks cieņpilnā mijiedarbībā, veidojot cilvēka saikni ar dabu, kas labvēlīgi ietekmē veselību, darbaspējas un mentālo pasauli. Projekts radīts cilvēkiem, kuri meklē dabas klātbūtni un ir gatavi jaunai pieredzei.

Projekts darbojas trīs dažādos virzienos – “Dabas Galerijā” ir pieejami individuālie dienas seansi un naktsmītnes, kā arī grupu seansi. Jau šobrīd par projektu interesi izrāda dažādu ārvalstu tūristi un tūristu grupas, lai vasaras sezonā viesotos Latvijā.