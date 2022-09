Rīgas Centrālajā dzelzceļa stacijā pienāk jaunais "Pasažieru vilciena" elektrovilciens

FOTO. Pirmie pasažieri Rīgā jau iemēģina jaunos elektrovilcienus







Šodien, 7.septembrī, plkst.10.30 Rīgas Centrālajā dzelzceļa stacijā, uz desmitā ceļa, pie otrā perona, prezentēja jauno “Škoda Group” uzņēmuma “Škoda Vagonka” ražotā elektrovilciena pirmo sastāvu, aģentūru LETA informēja AS “Pasažieru vilciens” pārstāvji.

Pēc prezentācijas elektrovilciens no plkst.11.30 līdz plkst.13 būs atvērts apskatei visiem interesentiem.

Pasākumā piedalījās satiksmes ministrs Tālis Linkaits (K), “Škoda Vagonka” valdes priekšsēdētājs Martins Bednarzs, “Pasažieru vilciens” valdes priekšsēdētājs Rodžers Jānis Grigulis un VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes loceklis Rinalds Pļavnieks.

“Pasažieru vilciens” visus 32 elektrovilcienus, kas būs pilnībā gatavi pasažieru pārvadājumiem, saņems līdz 2023.gada beigām. Katrs no tiem sastāvēs no četriem vagoniem. Viena elektrovilciena garums būs 109 metri. Katrā vilcienā būs sēdvietas 436 pasažieriem un stāvvietas 454 pasažieriem. Vilcienos būs viena līmeņa iekāpšana no pasažieru platformām.

Jauno vilcienu konstruktīvais ātrums būs līdz 160 kilometriem stundā (pašlaik – 120 kilometri stundā). Maksimālo ātrumu būs iespējams attīstīt iecirkņos, kur to nākotnē ļaus dzelzceļa infrastruktūra.

Visa projekta kopējās izmaksas ir 257,889 miljoni eiro, un 23 jauno elektrovilcienu sastāvu iegāde plānota ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu 114,211 miljonu eiro apmērā.

“Pasažieru vilciens” ir izveidots 2001.gadā, nodalot iekšzemes pasažieru pārvadājumus no “Latvijas dzelzceļa” veiktajām funkcijām. Iepriekš “Pasažieru vilciens” 100% bija “Latvijas dzelzceļa” meitasuzņēmums, taču 2008.gada oktobrī tas tika pārveidots par valsts uzņēmumu.