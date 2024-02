Vairākās Tallinas daļās ir parādījušies reklāmas plakāti, kuros redzams, kā blakus esošās ēkas izskatītos, ja tiktu sabombardētas vai tām būtu trāpījušas raķetes.

Portāls err.ee vēsta, ka tā ir ekspozīcija, ko veidojuši igauņu mākslinieki – Rebeka Parbusa un Estookins. Ekspozīcijas mērķis ir aicināt cilvēkus būt pateicīgiem par to, kas viņiem dzīvē ir.

“Domājot par to, cik nestabila šobrīd ir mūsu pasaule, sapratu, ka visu apkārtējo esmu uztvērusi par pašsaprotamu. Sākot no brīvības un neatkarības, beidzot ar ēdienu uz galda un jumtu virs galvas. Ir daudz kā, par ko būt pateicīgam, ” Parbusa norādīja, skaidrojot izstādes būtību.

Izstāde ielās, kā arī tiešsaistē būs apskatāma līdz 3. martam.

“Tā ir kampaņa, kuras mērķis ir parādīt, ka krievu pasaule ir reāls drauds un ka nevajadzētu būt ilūzijām par Krievijas nodomiem,” norāda kāda “X” lietotāja.

Today, shocking billboards appeared in different parts of Tallinn – residential buildings were shown with clear signs of the Russian world – half-destroyed, burnt, and hit by a missile. The same buildings were standing in real life right behind the billboards safe and sound. A… pic.twitter.com/NKDlbODsCb

Vēl kāds “X” lietotājs norāda, ka “tas ir veids, kā atgādināt, ka karš var sasniegt arī Eiropas Savienību.”

Billboards appeared in Estonia with images of Tallinn in ruins. In this way, they are reminded that the war may reach the EU

It needs to be done all over the world. pic.twitter.com/sih7HExV65

— Devana 🇺🇦 (@DevanaUkraine) February 21, 2024