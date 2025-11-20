Tie BMW šoferi jau ir visdullākie braucēji – steidzas, apdzen, nedomā par citiem… ne vienmēr. Dažreiz pavisam pārgalvīgi var rīkoties arī autobusa vadītājs. Tādu video noķēris novembra sākumā kāds šoferis uz Tallinas šosejas.
“Video redzams, kā autobuss veic bīstamu apdzīšanu, pretī braucot citam smagajam transportlīdzeklim. Šādas situācijas uz šosejas var beigties traģiski. Līdzīgas situācijas ar šī pārvadātāja autobusiem tiek fiksētas teju katru mēnesi, un tas liek jautāt — kad beidzot kāds iejauksies? Cik vēl šādu gadījumu paliek ārpus kameras, un vai tiešām jāgaida brīdis, kad notiks nelaime?” pamatoti jautā “Sadursme.lv” portālā šoferi.
“Kas dzen tos “Ecolines” (EC) autovadītājus, ka tie nerēķinās ne ar savu, ne ar savu pasažieru, ne ar citu ceļu satiksmes dalībnieku dzīvībām Atbilde meklējama uzņēmuma vadītāja morālajās īpašībās, viņa uzliktajos soda nosacījumos un apmēros par vienu nokavētu minūti!” redzēto komentē satiksmes speciālists, autoskolas pasniedzējs, docents Ēriks Griģis.
Minūtes vai dažu minūšu kavējuma dēļ maršruta beigās var nokavēt pārsēšanos nākošajā transportlīdzeklī – autobusā, prāmī vai vilcienā. Pasažieri par šādu kavējumu var prasīt kompensāciju pārvadātājam, tāpēc tā vadība visdrīzāk bargi soda savus autobusu vadītājus par kavējumiem, jo paši izdomāt un sastādīt drošus braukšanas maršrutu laikus nav spējīgi!
Tas ir pasažieru pārvadātājs, kur autobusu maršrutu grafiki ir tā sastādīti, ka nepārkāpjot braukšanas ātrumu par +10 km/h, grafikā iekļauties nevar! Biļešu automāti ir novecojuši, lēndarbīgi un biļešu izdrukāšana, vietas pārdošana pasažieriem un norēķin ar naudu, prasa laiku. Ja biļešu tirdzniecība maršrutā aizņem 10 minūtes, tad grafika kavējumu var piedzīt, braucot ar 115 km/h. Kaut ātruma ierobežotāji ir uzstādīti līdz 100 km/h, autobuss brīvi brauc ar 115 km/h. Braucot ar tādu ātrumu var riskēt apdzīt, kā tas redzams video sižetā, lai iekļautos grafikā, kurā līdz Saulkrastiem, tirgojot pasažieriem biļetes, jau ir zaudētas turpat 10 minūtes.
Reiz, pat autobusa pasažieris vadītājam aizrādījis, vai pēc viņa GPS datiem tālrunī autobusa ātrums 115 km/h nav pārāk liels! EC autobusu šoferi lekcijās stāsta, ka EC ir pārpratums uz Latvijas ceļiem.
Autobusu nobraukumi ir rēķināmi vairāk kā miljons kilometru! Divstāvu Setras 413, kas domāti braukšanai pa asfaltētām šosejām, vadība dzen ciematu bezceļos, kurus vieglie automobiļi tos apbrauc pa Lietuvas teritoriju! Autobusu vadītāji ir atteikušies braukt pa šādiem grants “bezceļiem”, pašvaldība pielīdzina bedres ar granti un autobusi turpina braukt, izdangā uzbērto granti jaunās bedres, bet tik un tā turpina braukt, jo jābrauc.
Līdz ar to labākie autobusu vadītāji no darba EC ir aizgājuši, kas ir šī pārvadātāja nesmukās puses iemesls! Aizgājuši uz LUX, pie citiem pārvadātājiem vai uz ārzemēm! Bijušie kolēģi, kas strādā Vācijā, mācībās atzīstas, ka EC ir palikuši tie autobusu vadītāji, kurus pie sevis darbā uz Vāciju negribas aicināt!
“Rezultātā EC grafiki, biļešu tirdzniecība un palikušie autobusu vadītāji ir tādi, kas dod iespēju sabiedrībai, redzot šādus videosižetus, šausmināties par sekām, kas notiktu, ja notiktu! Tpfu, tpfu, tpfu!” Griģis secina.
Vai tev izdevies iemūžināt kādu pārgalvīgu šoferi? Nosūti man uz [email protected] vai