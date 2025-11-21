Nopludināti visi 28 miera plāna punkti: kāpēc Polijai tajā ir unikāla loma? 50
Tagad ir publiskots pilns Donalda Trampa ierosinātais 28 punktu plāns kara izbeigšanai Ukrainā, par ko vienlaikus ziņo visi lielākie Rietumu plašsaziņas līdzekļi, raksta lrytas.lt.
Starp galvenajiem punktiem ir prasība, lai Ukraina samazinātu savas armijas lielumu līdz 600 000 karavīru un atteiktos no raķetēm, kas var sasniegt Maskavu. Kijevai arī netiks atļauts iebrukt Krievijā, kā arī tā nevarēs izmantot militāru spēku, lai atgūtu zemes, ko tai atņēmusi Maskava.
Jebkurš līguma pārkāpums nozīmētu, ka Ukraina zaudētu pagaidām nedefinētas drošības garantijas no saviem amerikāņu un Eiropas sabiedrotajiem.
Vienošanās sola militāru atbildi pret Krieviju un sankciju atjaunošanu, ja tā atkal uzbruks Ukrainai. Apmaiņā pret mieru Krievijai tiktu atdots viss Donbasa reģions un Krima, frontes līnija Hersonā un Zaporožjā tiktu “iesaldēta” gar kontaktlīniju, un Maskava atteiktos arī no citām saskaņotajām teritorijām, kuras tā kontrolē ārpus pieciem reģioniem.
Šeit ir pilns vienošanās teksts, par kuru pašlaik notiek intensīvas sarunas:
1. Tiek apstiprināta Ukrainas suverenitāte.
2. Starp Krieviju, Ukrainu un Eiropu tiks noslēgts visaptverošs un visaptverošs neuzbrukšanas pakts. Visas pēdējo 30 gadu neskaidrības tiks uzskatītas par atrisinātām.
3. Paredzams, ka Krievija neiebruks kaimiņvalstīs, un NATO tālāk nepaplašināsies.
4. Ar Amerikas Savienoto Valstu starpniecību tiks rīkots dialogs starp Krieviju un NATO, lai atrisinātu visus drošības jautājumus un radītu apstākļus deeskalācijai, lai nodrošinātu globālo drošību un palielinātu sadarbības un turpmākās ekonomiskās attīstības iespējas.
5. Ukraina saņems uzticamas drošības garantijas.
6. Ukrainas bruņoto spēku lielums tiks ierobežots līdz 600 000 karavīriem.
7. Ukraina piekrīt nostiprināt savā Konstitūcijā, ka tā nepievienosies NATO, un NATO piekrīt iekļaut savos statūtos noteikumu, ka Ukraina nākotnē netiks uzņemta.
8. NATO vienojas neizvietot spēkus Ukrainā.
9. Polijā tiks izvietoti Eiropas iznīcinātāji.
10. ASV garantijas:
– ASV saņems kompensāciju par garantijām.
– Ja Ukraina iebruks Krievijā, tā zaudēs savas garantijas.
– Ja Krievija iebruks Ukrainā bez koordinētas militāras atbildes, visas globālās sankcijas tiks atjaunotas, jaunās teritorijas atzīšana tiks atcelta un visi pārējie šī līguma ieguvumi tiks atcelti.
– Ja Ukraina bez iemesla palaidīs raķeti uz Maskavu vai Sanktpēterburgu, drošības garantijas tiks uzskatītas par spēkā neesošām.