Sirdi sildoši skati! Latvijas dzimšanas dienas pievakarē Rīgu izgaismo ikgadējais lāpu gājiens
Latvijas Republikas proklamēšanas 107. gadadienas vakarā Rīgas ielas izgaismojis tradicionālais lāpu gājiens, kurā devušies vismaz daži tūkstoši cilvēku, novēroja aģentūra LETA.
Gājiena dalībniekiem rokās ir ne tikai lāpas, bet arī ziedi un Latvijas karodziņi. Daļa cilvēku nes arī savus Latvijas karogus.
Lāpas tur gan pieaugušie, gan bērni. Cilvēki pie krūtīm piesprauduši Latvijas karoga krāsas lentītes, kā arī rotājušies latvju rakstu šallēm un cepurēm.
Daudzi gājienu vēro arī no malas vai garāmejot.
Pirms gājiena pie Kārļa Ulmaņa pieminekļa, Krišjāņa Valdemāra ielas un Raiņa bulvāra krustojumā notika svētku koncerts, kurā piedalījās dziesminieks Uldis Kākulis un rokgrupa “Bezvējš”. Arī šis pasākums bija plaši apmeklēts.
Svētku pasākumu un ikgadējo lāpu gājienu rīko Nacionālā apvienība. Lāpu gājiena tradīcija tika sākta 2003. gada 18. novembrī, un tas ir veltījums Latvijai, tās dibinātājiem un brīvības cīnītājiem.