VIDEO. Kuriozs tepat, kaimiņos: amatpersonai attālinātās sēdes laikā visnepiemērotākajā brīdī ieslēgusies kamera 2
Trešdienas rītā Lietuvas Seima Lauksaimniecības lietu komitejas attālinātajā sēdē notika amizants kuriozs, kas ātri vien piesaistīja arī Lietuvas mediju uzmanību. Sēdes beigās, negaidīti ieslēdzās Lietuvas Zemkopības ministrijas darbinieces kamera, parādot vairāk, nekā, iespējams, viņa bija vēlējusies.
Videoierakstā, kas publiski pieejams Seima oficiālajā “Youtube” kanālā, redzams, kā komitejas sēdei jau tuvojoties noslēgumam, dažas sekundes ekrānā parādās Zivsaimniecības politikas nodaļas vecākā speciāliste Jolanta Cesiuliene.
Taču viņas parādīšanās uz ekrāna uzreiz izcēlās. Jolanta bija komitejas sēdei pieslēgusies ar ieveidotiem matiem jeb tā saucamajiem ruļļiem uz galvas, taču viņa rokā turēja “Iqos” jeb karsējamās tabakas ierīci. Acīmredzami, ka viņas kamera bija ieslēgusies nejauši, jo tikpat veikli Jolanta to izslēdza.
Jolanta Cesiuliene vēlāk komentārā Lietuvas medijiem atzina, ka viņa esot vienkārši gatavojusies citai tikšanās reizei un gribējusi izveidot kārtīgu frizūru.
Šis gadījums sabiedrībā uzjundīja arī senāku diskusiju par darba disciplīnu attālinātajos apstākļos. Vēl vasaras beigās Lietuvas deputāts Remigijs Žemaitaitis (Remigijus Žemaitaitis) kritizēja Zemkopības ministriju par iespējami nepietiekamu disciplīnu un izteicās par darbiniecēm, kuras darba laikā it kā nodarbojoties ar skaistumkopšanas procedūrām.
Lietuvā nu jau vairākkārt izskanējuši kuriozi saistībā ar attālinātajiem parlamenta vai valdības sēžu formātiem. Pandēmijas laikā, piemēram, kādreizējais finanšu ministrs Vilius Šapoka pieslēdzās sēdei, pīpējot cigareti, taču bijušais deputāts Bronislavs Matelis nejauši parādījās kamerā bez biksēm.