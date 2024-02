Popzvaigzne Mailija Sairusa svētdien “Grammy” balvu pasniegšanas ceremonijā kāpa uz sarkanā paklāja tērpusies kleitā, kas izgatavota no 14 000 zelta drošības adatām, ziņo “CNN”.

Viņa bija tērpusies “Maison Margiela” kleitā, kas tika veidota pēc pasūtījuma un kuras izgatavošana aizņēma 675 stundas.

Dziedātāja un dziesmu autore ieguva savu pirmo “Grammy” balvu par dziesmu “Flowers”.

Sociālajos tīklos Mailijas Sairusas izskats tiek plaši apspriests. Daži komentētāji norāda, ka viņa izskatās lieliski, citi pauž pārliecību, ka viņai nav gaumes izjūtas. Vēl kādam šķiet, ka viņas frizūras izvēle nav īpaši veiksmīga, bet citu uzmanību piesaistījusi viņas sejas izteiksme pozējot.

