Rīgas Centrāltirgus pavasarī

FOTOREPORTĀŽA. Kā šobrīd izskatās un cik maksā dažādi labumi Rīgas Centrāltirgū? Ieteikt







Tirgus ir viena no vietām, kurā allaž ir aizraujoši vērtot gadalaiku, cenu, sortimenta un citas pārmaiņas. Tā ir kā mūsu laika izstāžu galerija, kurā vienmēr ieraudzīt ko jaunu un iepriekš nepamanītu.

Tāpēc nolēmām doties fotoekspedīcijā uz Rīgas Centrāltirgu, lai apskatītu, kā tur izskatā šajā pavasarī, kādas ir cenas un kāda noskaņa valda. Pielikumā aicinām aplūkot to visu fotogalerijā.

Centrāltirgus ir centrālais un lielākais Rīgas tirgus. Atrodas pilsētas centrā, Maskavas priekšpilsētā, uz dienvidiem no pilsētas kanāla, pretim Rīgas Starptautiskajai autoostai. No citām pusēm to ierobežo Maskavas, Gogoļa un Turgeņeva ielas.

Kopējā tirgus teritorija ir 100 504 kvadrātmetri. Šo vietu ik dienu apmeklē vidēji 40 000 cilvēku. Gaļas paviljona platība vien ir 5000 kvadrātmetru, bet kopā visā tirgū ir ap 3000 tirdzniecības vietu.

Dodamies fotoekskursijā uz tirgu kopā caur pievienoto fotogaleriju!