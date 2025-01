Francijas Nacionālās mežsaimniecības pārvaldes jaunā koka mītne Ieteikt









Antra Viļuma, Dr. Arch.

Francijas valsts mežu apsaimniekošanas un aizsardzības galvenās organizācijas ir apvienotas Nacionālajā mežsaimniecības pārvaldē (Office national des forêts, ONF), kurai pirms pāris gadiem ir uzbūvēta jauna biroja ēka no koka. Tajā izmantots tikai Francijas koks, turklāt vairāk nekā 80% šā koka ir tieši no Francijas valsts mežiem. Jaunā piecu stāvu koka konstrukciju ēka atrodas Maisons-Alfortas (Maisons-Alfort) apkaimē, aptuveni 9 kilometrus no Parīzes centra, un simbolizē jaunās, videi draudzīgās būvniecības ēras sākumu valstī.

Parīzes vienošanās par CO 2 samazinājumu

Lai arī pēdējos gados vairāk tiek runāts par zaļo kursu (green deal) un Eiropas klimata neitralitātes mērķiem, tomēr tieši Parīzē pirms nepilniem desmit gadiem notika pasaules valstu vienošanās par oglekļa dioksīda (CO 2 ) samazināšanu (tai skaitā arī būvniecībā) un virzīšanos un klimata neitralitāti. Tas nosaka, kāpēc ir nepieciešama videi draudzīgāka būvniecība Francijā. Vēl aizvien Parīzes nolīgums ir viens no ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām nolīgumiem, kas nosaka regulas, lai samazinātu oglekļa dioksīda nokļūšanu atmosfērā, sākot ar 2020. gadu. Vienošanās tika sagatavota Kioto protokola vietā. Nolīgums tika sagatavots 21. ANO Klimata pārmaiņu konferencē 2015. gada 12. decembrī Parīzē, bet parakstīts 2016. gada 22. aprīlī. Vienošanās ilgtermiņa mērķis ir nepieļaut kopējo planētas sasilšanu virs 2 °C, bet būtu ieteicams līdz 1,5 °C, un samazināt oglekļa dioksīda (CO 2 ) emisijas līdz to neitralitātei 2050. gadā. Eiropa un arī Francija dažādos līmeņos strādā pie CO 2 samazinājuma stratēģijām, nosakot prioritātes visās tautsaimniecības jomās. Tādējādi mežsaimniecības organizāciju biroja ēka no koka konstrukcijām ir pavisam loģiska izvēle, apzinoties, ka koka ēka ir CO 2 noliktava visā tās eksistēšanas laikā.

21. gadsimta biroja ēka

Jaunā mežsaimniecības organizāciju mītnes būve risina vairākas globālas un pilsētvides aktualitātes Maisons-Alfortas apkaimē. Viena no tām ir stratēģiski svarīgo vietu pārveide pilsētvidē, papildinot to ar mūsdienīgu arhitektūru. Ēka veidota kā mūsdienīgs stiklots būvapjoms, ko iedvesmojis 21. gadsimta populārais atvērto telpu koncepts. Savukārt, iekļaujoties pasaules un arī Francijas mūsdienu ekoloģiskajā jeb klimata neitralitātes izaicinājumā, ēkas būvniecībā izmantoti vietējie koka būvizstrādājumi, tādējādi papildinot apkaimi ar laikmetīgu celtni.

Jaunā ēka atrodas Maisons-Alfortas Nacionālās veterinārās skolas teritorijā, un tās galvenās fasādes ir vērstas pret Ģenerāļa Leklerka avēniju (Avenue du General Leclerc) un skolas dārza teritoriju. Atrašanās vieta starp aktīvu ielu un plašo dārza teritoriju ir noteikusi ēkas būvapjoma formu, kas veidojas it kā no divām daļām. Ar izteiksmīgu būvapjomu pagriešanu leņķī un pārkares veidošanu virs ieejas ēkā panākta ēkas ieejas izcelšana un organizācijas ikdienas darbam labvēlīgs telpu plānojums.

Jaunā biroja plānojums

Francijas valsts mežu galvenās organizācijas iepriekš bija izvietotas divās vietās. Viens no birojiem bija ONF tornis Parīzē, kas būvēts 1976. gadā, un otrs birojs atradās Montreu. Apvienot visas iestādes vienā ēkā nozīmēja daudz lielāku būvi, bet gadu gaitā bija arī nobriedusi vajadzība šīs organizācija saliedēt un uzlabot ikdienas komunikācijas iespējas. Tomēr zināms izaicinājums bija arī tas, ka ONF tornis atradās Parīzes centrā, bet jaunā ēka atrodas gandrīz 10 kilometru attālumā no centra. Arī tāpēc ēka veidota ar dažādiem funkcionāliem zonējumiem, lai apmierinātu 350 darbinieku vajadzību pēc mūsdienīgas darba vides un nodrošinātu viņu labsajūtu. Ļoti pārdomāti ir veidotas darba un atpūtas zonas un salas, lai veicinātu darbinieku iespēju satikties gan formālā, gan neformālā gaisotnē. Kopumā sešos stāvos un pagrabā ēkā ir 7650 kvadrātmetri un papildus ir pieejama 130 kvadrātmetru terase.

Projektētāji un urbānisti

No 2019. gada oktobra vairākus mēnešus norisinājās ēkas arhitektūras konkurss starp četrām projektētāju komandām – arhitektu birojiem Tryptique, ChartierDalix, Loci Anima un Atelier WOA kopā ar Vincent Lavergne Architecture Urbanism (VLAU). Tolaik WOA un VLAU vēl bija salīdzinoši jauni biroji ar projektēšana pieredzi citos arhitektu birojos. Vensāns Laverņs (Vincent Lavergne) savu biroju Parīzē nodibināja tikai 2017. gadā, tāpēc ONF ēkas arhitektūras konkursam tika meklēti partneri. Mežsaimniecības mītnes projektā apvienojās divi studiju biedru biroji, kur viens vairāk specializējās pilsētu plānošanā un otrs – mūsdienīgu klimatneitrālu ēku projektēšanā. Jaunās ONF galvenās mītnes projekts ļāva abiem birojiem īstenot drosmīgus risinājumus, pateicoties viņu līdzšinējai pieredzei arhitektūrā un darbā ar koku. Projektā demonstrēta gan estētiskā, gan tehniskā meistarība, ko apliecina koka konstrukciju būvē realizētie akustikas risinājumi un to rezultātā mērījumos sasniegtie parametri.

Koka eksterjers un interjers

Apkaimes pilsētvidē Valsts mežsaimniecības birojs piedāvā skaistu horizontālu plakņu virkni, kuru stikla fasādes vienā pusē atspoguļo Maisons-Alfortas rajonu, bet otrā – veterinārās skolas parku. Projekta arhitekts un aģentūras VLAU dibinātājs Laverņs uzsver, ka bija svarīgi nodrošināt, lai ēka iekļautos gan pilsētas, gan parka ainavā.

Nacionālās mežsaimniecības pārvaldes birojā visur ir redzama koksne, konstrukcijām – egle un lapegle, iekšējai apdarei un mēbelēm – cietkoksne. Arhitekti atzīst, ka šī ir pirmā reize, kad viņi veikuši tik apjomīgu koka būvniecību. Samuels Putū (Samuel Poutoux) no WOA apstiprina, ka viss projektā izmantotais koks nāk no valsts mežiem, kurus apsaimnieko ONF saskaņā ar stingru izsekojamības sistēmu.

Arhitekts Laverņs uzsver, ka koka arhitektūras projekti prasa būt saudzīgam un uzmanīgam. Tas attiecas, piemēram, uz dabiskiem materiāliem, kas ir jāaizsargā no ūdens un uguns. Saikne starp arhitektūru, vidi un darba ikdienu bija viena no galvenajām pārdomu jomām abiem arhitektu birojiem.

«Mēs esam detalizēti pārdomājuši sociālo saikni starp telpām, kas ir stingri saistītas ar darba procesiem ielas pusē, un kolektīvajām telpām, kas ir saistītas ar atpūtu dārza pusē,» apstiprina Laverņs. Un šī cilvēciskā dimensija bija vēl svarīgāka, jo kopš kovida-19 krīzes darba ikdiena ir mainījusies. Šis projekts bijis fantastisks kolektīvs darbs, ko izstrādāja VLAU kopā ar Atelier WOA – skolas draugiem, ar kuriem, studējot kopā, bija sapņojuši par būvniecību.

Arhitekti atzīst, ka, pateicoties ONF projektam, viņi kļuvuši pārliecinātāki: VLAU koka konstrukciju ziņā un Atelier WOA par liela mēroga projektiem. Reti gadoties īstenot pilsētvides un arhitektūras projektus, kuros ir tik daudz lietu, kas fascinē.

Koka konstrukcijas priekšrocības

Biroja ēka ir veidota ar vienkāršu koka konstrukcijas režģi, kas simboliski atgādina koka stumbru ar zariem. Ēkas centrā veidota atvērta telpa ar galerijām, kas apvieno visus stāvus. Izvēlētie koka konstrukciju risinājumi piedāvā ne tikai lielu dizaina veidošanas un plānošanas elastību, bet arī ļauj izveidot lielas un patīkamas darba telpas. Jaunās ēkas vertikālā ass apvieno visus biroja stāvus, un ap to veidotas stāvu platformas. Koka siju konstrukcija savienojas ar vertikālo konstrukciju, līdzīgi kā koka zari savienojas ar stumbru. Tas būvē nodrošina lielu vizuālo nepārtrauktību, padarot ēku gaišu un biroja darbu produktīvāku.

ATELIER WOA ARCHITECTURE SIEGE DE L’ONF CHANTIER MAISON ALFORT 2021 ©camillegharbi

Piemēram, ēkas dienvidrietumu spārnā ir alternatīva kopīga darba vide, kas izveidota kolektīvai strādāšanai. Tur esošās trīs biroja telpas ir atvērtas viena otrai, nodrošinot kopības sajūtu gan fiziski, gan vizuāli. Ņemot vērā, ka tā ir mežsaimniecības organizāciju ēka, koks ir izmantots tik daudz, cik vien iespējams, izceļot gan materiāla estētiku, gan citas priekšrocības.

Koks no Francijas mežiem

Koksnes materiāli šajā ēkā ir galvenie, un koks tiek dēvēts par karali. Koks apvieno visu ēku un tiek izmantots visos iespējamos veidos, turklāt uzsverot, ka tas ir Francijā audzis koks, ko organizācijas darbinieki ikdienā audzē un apsaimnieko.

Tiek lēsts, ka Francijā mežus katru gadu apmeklē aptuveni 700 miljoni cilvēku, tostarp 100 miljoni Ildefransas (Île-de-France) reģionā galvaspilsētas tuvumā. To var izskaidrot ar to, ka 31% valsts mežu atrodas lielpilsētas tuvumā, bet iedzīvotāji apmeklē arī mežu kalnos, piekrastēs un citur.

Ēkas 7600 kvadrātmetros izmantoti 2170 kubikmetri koksnes, saskaitot visu ēkā esošo gatavo koka izstrādājumu apjomu. Izmantotā koksne ir pilnībā franču koks, no kuras 84% ​​nāk no mežiem, kurus apsaimnieko ONF, Grandestas (Grand Est), Valdeluāras centra (Val de Loire) un Luāras (Pays de la Loire) reģionos.

Konstrukcijai izmantoti skujkoki: konstruktīvie elementi izgatavoti no egles, priedes un Duglasa egles. Interjerā un mēbelēs galvenokārt ir izmantots dižskābardis, eksterjerā priedes būvdetaļas kombinētas ar alumīniju. Parketa grīdas un kāpņu pakāpieni ir izgatavoti no ozola. ONF jaunā būve ilustrē dabisko materiālu, jo īpaši koksnes, potenciālu būvniecībā, kā arī veicina ekonomikas dekarbonizāciju ar oglekļa uzkrāšanas efektu gatavajās ēkās.

Koka konstrukciju izgatavotājs un uzstādītājs arī ir vietējais franču uzņēmums. Mathis SAS ir 1809. gadā dibināts franču kokapstrādes uzņēmums, kas mūsdienās specializējas lielu koka ēku projektēšanā, ražošanā un celtniecībā, izmantojot līmētas koka konstrukcijas, koka karkasu un masīvkoka paneļus. Uzņēmums ar reģionālajām aģentūrām ir līderis industriālo un biroju ēku, sporta un atpūtas aprīkojuma, izglītības un komercplatību segmentā. Tam ir arī daudz projektu visā pasaulē.

Jaunajā ēkā tiek apmierinātas visas maņas, jo mikrovide veidota harmonijā ar gaismu, skaņu, smaržu. Iekštelpu dizainā veidotas koka slokšņu dekorācijas griestos, kas rada īpašu noskaņu. Uz ēkas jumta izvietoti saules paneļi 650 kvadrātmetru platībā, atkārtoti tiek izmantots lietus ūdens un ēkā integrēts daudz tehnoloģiju un risinājumu, bez kuriem nebūtu iedomājama laikmetīga ēka klimata neitralitātes kontekstā.

Pasūtītājs: Valsts mežsaimniecības pārvalde (Office national des forêts)

Realizēts: 2022. gadā

Platība: 650 kvadrātmetri

Būvniecības darbu izmaksas: 24,5 miljoni eiro bez nodokļiem

Atrašanās vieta: Maisons-Alforta, Francija

Arhitekti: Atelier WOA, Vincent Lavergne Architecture Urban Planning

Būvkonstrukcijas: Mathis SAS, Egis koncepts

Akustiska: Acoustb

2170 kubikmetri koksnes, no kuras:

• 3450 kvadrātmetri PNM Mathis rievotās grīdas (961 kubikmetri)

• 732 kubikmetri līmēta laminēta koka konstrukcija

• 82 kubikmetri masīvkoka

• 970 kvadrātmetri koka karkasa sienas