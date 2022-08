Kijivas “Dinamo” spēlētāju kopējā vērtība tiek lēsta 106 miljoni eiro, Doneckas “Šahtjor” – 73 miljoni. Foto: KIJIVAS “DINAMO”

Par spīti karam Ukrainā, šonedēļ sākās jaunā futbola sezona un visās komandās atrodami arī leģionāri.

Spēles notiek galvaspilsētā Kijivā un valsts rietumu daļā. Skatītāji netiek ielaisti, jo trauksmes gadījumā visiem stadionā esošajiem jādodas uz patvertni. Čempionātā piedalās 16 komandas.

Visvairāk ārzemnieku ir kādreizējā “Riga” galvenā trenera Viktora Skripņika vadītajā Poltavas “Vorskla” – astoņi.

Slavenākajās komandās ārzemnieku pulks krietni sarucis. Doneckas “Šahtjor” ir trīs, tostarp palicis pērn no Amsterdamas “Ajax” par desmit miljoniem nopirktais Burkina Faso uzbrucējs Lasina Traore. Galvenais treneris horvāts Igors Jovičevičs iepriekšējos divus gadus vadīja “Dņipro-1”, no kurienes paņēmis līdzi tautieti Nevenu Durašeku, bet brazīlietis Lukass pārcēlies no Grieķijas. Kijivas “Dinamo” šobrīd rēķinās tikai ar vienu ārzemnieku – poļu aizsargu Tomašu Kedzioru, kurš komandā spēlē kopš 2017. gada. Kijiviešus turpina vadīt 77 gadus vecais rumānis Mirčea Lučesku.

Donecka šosezon spēlēs UEFA Čempionu līgas grupu turnīrā, bet “Dinamo” kvalifikācijas izšķirošajā kārtā kapitulēja Lisabonas “Benfica” (0:5), tādējādi spēlēs Eiropas līgas grupu turnīrā. Uz to vēl pretendē arī “Dņipro-1”, kuras rindās ir trīs brazīlieši un divi argentīnieši. Luhanskas “Zorja” Konferences līgā nepārvarēja atlases trešo kārtu, šajā komandā turpina spēlēt brazīliešu uzbrucējs Kristians, bet jūnijā par galveno treneri apstiprināts holandietis Patriks van Leuvens.

Odesas “Chernomorec” galvenais treneris kopš 2021. gada nogales ir Latvijā labi zināmais Romāns Grigorčuks. Viņš uzaicinājis vārtsargu no Kazahstānas, līgumu pagarinājis kanādiešu aizsargs Mandžeraks Džeimss un pievienojies Rumānijā spēlējušais albānis Realdo Fili.

Pa vienam vai vairākiem ārzemniekiem ir arī citās komandās, jāpiebilst, ka divas vienības turpina vadīt naidīgās Baltkrievijas treneri – “Lvivā” tas ir Oļegs Dulubs, kurš 90. gados vairākas sezonas spēlēja Daugavpilī un Rēzeknē, bet Ļvivas “Ruh” – Leonīds Kučuks.

Jāpiebilst, ka šovakar Konferences līgas kvalifikācijas izšķirošajā ceturtajā kārtā “RFS” viesos tiksies ar Belfāstas “Linfield”. Rīgā bija neizšķirts 2:2.