Galvas trauma un vairākas dienas mežā bez ēdiena: ogrēnieši palīdz policijai aizturēt 8 imigrantus
Pēc aculiecinieka ziņojuma Ogres novadā aizturētas astoņas Latvijā nelegāli ieceļojušas personas, informē Ogres novada pašvaldības policijā.
Policija sociālajos medijos vēsta, ka pirmdien tā saņēma informāciju par aizdomīgām personām Ogres novadā, Birzgales pagastā, uz autoceļa Rīgas HES – Jaunjelgava. Izsaucējs ziņoja, ka divi ārvalstu pilsoņi aptur garāmbraucošās automašīnas virzienā no Ķeguma uz Jaunjelgavu.
Ierodoties notikuma vietā, likumsargi sastapa izsaucēju un divus ārvalstu pilsoņus. Sarunas laikā noskaidrots, ka personas ir Indijas pilsoņi un Latvijas robežu šķērsojušas nelikumīgi, skaidroja policijā. Notikuma vietā abi vīrieši aizturēti.
Turpinot pārrunas ar aizturētajām personām, iegūta informācija, ka netālu esošajā meža masīvā atrodas vēl seši vīrieši, kuri vairākas dienas uzturējušies bez pārtikas un ilgstoši bez ūdens. Tāpat ziņots, ka viens no vīriešiem guvis galvas traumu, vēsta pašvaldības policija.
Par notikušo informēta Valsts policija un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, kuri ieradās notikuma vietā. Sadarbībā ar Valsts policijas darbiniekiem meža teritorijā atrastas arī pārējās personas, kuras aizturētas un nodotas Valsts robežsardzes amatpersonām turpmāko procesuālo darbību veikšanai.