Brīvības iela Ogrē Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienā.

Kur palika nauda? Valsts kontrole atklāj, ka Ogres novada pašvaldībā neatbilstoši izlietoti vismaz 1,2 miljoni eiro 0

Pievieno LA.LV
LETA
21:03, 18. maijs 2026
Ziņas Latvijā

Valsts kontroles revīzijas ziņojuma projekts izgaismo nopietnas problēmas Ogres novada pašvaldībā, kur neatbilstoši izlietoti vismaz 1,2 miljoni eiro, vēl vairāk nekā trīs miljoni tērēti neekonomiski, bet par simtiem tūkstošu eiro trūkstot skaidru atskaišu. Par to pirmdienas vakarā vēstīja raidījums “TV3 Ziņas”, kura rīcībā nonācis revīzijas dokumenta projekts.

Kokteilis
Veiksme klauvēs pie durvīm: 5 zodiaka zīmju pārstāvji jau pavisam drīz iegūs laimīgo lozi
Ungārijas jaunais premjerministrs Maģars uzgājis slepenus dokumentus, kurus Orbāns nepaspēja līdz galam iznīcināt
Plāno iegādāties lietotu auto? 13 automašīnas, kuras var iegādāties pat ar lielu nobraukumu 77
Lasīt citas ziņas

Piemēram, ziņojuma projektā, kuru Valsts kontrole bija plānojusi publiskot jūnijā, minēts, ka 827 000 eiro saistības Kaibalas skolas projektā pašvaldība uzņēmās vēl pirms domes lēmuma. Savukārt par būvdarbu kavēšanos tā arī neieturēja līgumā paredzēto sodu – teju 140 000 eiro.

Vēl 195 000 eiro piešķirti Ogres basketbola klubam, taču pašvaldība nav saņēmusi ne atskaites, ne atguvusi naudu, bet biedrība jau likvidēta.
CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Krāpnieki uzdodas par CSDD darbiniekiem: cilvēki masveidā saņem ziņas par it kā fiksētu ātruma pārkāpumu
VIDEO. No olas līdz pirmajam pēkšķienam! Jelgavas bērnudārzā bērni klātienē piedzīvo pīlīšu šķilšanos un augšanu
Kokteilis
“Viņa teica “jā”!” Aktieris Martiņš Počs publicējis romantisku kāzu foto

Savukārt 24 000 eiro izlietoti motorkuģa “Līgo” izcelšanai, to noformējot kā sociālo pabalstu.

Atsevišķos iepirkumos Valsts kontrole konstatējusi iespējamās krāpšanas pazīmes. Atklātas saistības starp iepirkumu pretendentiem, pašvaldības deputātiem un pašvaldības dibināta nodibinājuma darbiniekiem.

Kritizēta arī atlīdzību politika, piemēram, par viena amata pienākumu pildīšanu algu vienlaikus saņēma divi cilvēki. Savukārt prēmija piešķirta tikai vienai amatpersonai, lai gan kritērijiem atbilda gandrīz 200 darbinieku.

Domes vadītājs revidentu secinājumiem nepiekrīt, norādot, ka pašvaldības darbs esot organizēts atbilstoši. “Pa lielam kā jau pašvaldībā ir, visam ir savs pamatojums un skaidrojums.

Ir lietas, uz kurām Valsts kontrole skatās, kā Valsts kontrole, un lietas, kā skatāmies kā pašvaldība, kā iedzīvotājiem labāk,” saka novada mērs Andris Krauja (NA).

Tikmēr ilggadējais Ogres mērs Egils Helmanis (NA), kura laikā notikuši iepriekš minētie darījumi, revidentu secinājumus dēvē par Valsts kontroles izdomu.

Kā vēstīts, Helmanis pēc pērn notikušajām pašvaldību vēlēšanām saglabāja domes priekšsēdētāja amatu, taču nepilnu mēnesi vēlāk – 16. jūlijā, domes sabiedrisko attiecību pārstāvji paziņoja, ka dienu iepriekš Helmanis apšaudes laikā Ukrainā esot ticis ievainots.

Pēc šī negadījuma Helmanis kļuva darbnespējīgs un darba pienākumus atsāka pildīt vien šā gada janvāra beigās. Taču jau februāra sākumā viņš no amata atkāpās, neiesniedzot anketu pielaides valsts noslēpumam saņemšanai.

Pēc domes priekšsēdētāja amata atstāšanas Helmanis ir domes deputāts, ieņem domes jaunā priekšsēdētāja Kraujas biroja vadītāja amatu, kā arī ir iecelts civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētāja vietnieka amatā.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
“Sprūd, kur ir dronu siena?” Helmanis atklāj, ka Latvija atteikusies no ukraiņu piedāvātās dronu aizsardzības programmas
TV24
Egils Helmanis: Pēc vēlēšanām valstij nāksies pieņemt smagus lēmumus
Zināms, cik biezs ir bijušā Ogres mēra Helmaņa maks; to patukšojis teju 300 tūkstošu liels parāds
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.