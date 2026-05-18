Kur palika nauda? Valsts kontrole atklāj, ka Ogres novada pašvaldībā neatbilstoši izlietoti vismaz 1,2 miljoni eiro
Valsts kontroles revīzijas ziņojuma projekts izgaismo nopietnas problēmas Ogres novada pašvaldībā, kur neatbilstoši izlietoti vismaz 1,2 miljoni eiro, vēl vairāk nekā trīs miljoni tērēti neekonomiski, bet par simtiem tūkstošu eiro trūkstot skaidru atskaišu. Par to pirmdienas vakarā vēstīja raidījums “TV3 Ziņas”, kura rīcībā nonācis revīzijas dokumenta projekts.
Piemēram, ziņojuma projektā, kuru Valsts kontrole bija plānojusi publiskot jūnijā, minēts, ka 827 000 eiro saistības Kaibalas skolas projektā pašvaldība uzņēmās vēl pirms domes lēmuma. Savukārt par būvdarbu kavēšanos tā arī neieturēja līgumā paredzēto sodu – teju 140 000 eiro.
Savukārt 24 000 eiro izlietoti motorkuģa “Līgo” izcelšanai, to noformējot kā sociālo pabalstu.
Atsevišķos iepirkumos Valsts kontrole konstatējusi iespējamās krāpšanas pazīmes. Atklātas saistības starp iepirkumu pretendentiem, pašvaldības deputātiem un pašvaldības dibināta nodibinājuma darbiniekiem.
Domes vadītājs revidentu secinājumiem nepiekrīt, norādot, ka pašvaldības darbs esot organizēts atbilstoši. “Pa lielam kā jau pašvaldībā ir, visam ir savs pamatojums un skaidrojums.
Tikmēr ilggadējais Ogres mērs Egils Helmanis (NA), kura laikā notikuši iepriekš minētie darījumi, revidentu secinājumus dēvē par Valsts kontroles izdomu.
Kā vēstīts, Helmanis pēc pērn notikušajām pašvaldību vēlēšanām saglabāja domes priekšsēdētāja amatu, taču nepilnu mēnesi vēlāk – 16. jūlijā, domes sabiedrisko attiecību pārstāvji paziņoja, ka dienu iepriekš Helmanis apšaudes laikā Ukrainā esot ticis ievainots.
Pēc domes priekšsēdētāja amata atstāšanas Helmanis ir domes deputāts, ieņem domes jaunā priekšsēdētāja Kraujas biroja vadītāja amatu, kā arī ir iecelts civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētāja vietnieka amatā.