Ogres novada mērs Egils Helmanis.
Ogres novada mērs Egils Helmanis.
Foto: Zane Bitere/LETA

“Lai man ierādītu vietu…” Helmanis uzskata, ka revīzija Ogrē bijis politisks pasūtījums 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
8:17, 20. maijs 2026
Viedokļi

Jau iepriekš LA.LV portālā vēstījām, ka Valsts kontrole vērsusies tiesībsargājošajās iestādēs saistībā ar iespējamu ierobežotas pieejamības informācijas noplūdi par revīziju Ogres novada pašvaldība. Tagad situāciju sociālo mediju platformā “Facebook” komentējis arī bijušais Ogres mērs Egils Helmanis, kurš notiekošo nodēvējis par politisku pasūtījumu.

Kokteilis
Tiks izslēgts veiksmes režīms… Šīs 4 zodiaka zīmes nākamnedēļ būs Visuma “melnajā sarakstā”
Zeme pagājušonakt izvairījās no neparedzami stipra trieciena – mums 91 000 kilometru attālumā garām patraucās asteroīds-slepkava
TV24
Viņiem būs priekšroka! Deputātam Butānam ir ideja, ko darīt ar tiem 30 tūkstošiem jauniešu, kuri nestrādā un nemācās
Lasīt citas ziņas

Viņš raksta: “Šādos gadījumos vienmēr jāskatās, kam tas ir izdevīgi.

Mēs strādājam ar Valsts kontroli un skaidrojam, kāpēc esam rīkojušies tieši noteiktā veidā. Mēs esam ļoti lielu daļu savas rīcības pamatojuši. Ar to nav apmierināta opozīcija.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Par šajos mēnešos dzimušajiem mēdz teikt – viņiem ir “zelta sirds”
Lietuvas ārlietu ministrs brīdina Krieviju: Kaļiņingrada nav neieņemams cietoksnis
Saule beidzot atgriezīsies? Sinoptiķiem ir labas ziņas par trešdienas laika prognozi
Mūsu mazā opozīcija Ogrē un tā opozīcija, lielā, kas ir Rīgā. Viņi, redzot, ka no viņu rokām slīd ārā dokuments kas uzrakstīts ar opozīcijas saukļiem, jo tik tendenciozs kā sākotnējā versijā, viņš nebūs. Un tāpēc opozīcija nopludina sākotnējo versiju.

Pēc manām domām, ja prokuratūra nopratinās Marisu Martinsonu (Reģionu apvienība) Santu Ločmeli (Kustība Par) un Daci Kļaviņu (Jaunā vienotība), ) tas ieviestu zināmu skaidrību. Lai tiesībsargājošās iestādes tiek galā, kas pārkāpis likumu.

Valsts kontrole gada griezumā revidēja Ogri. Kādēļ no visām pašvaldībām kritusi izvēle uz Ogri? Jo es biju vienīgais mērs, kas runāja pretī Jaunās vienotības un Progresīvo valdībai.

Un tāpēc, lai man “ierādītu vietu”, tika veikts šis politiskais pasūtījums . Mēs kopā strādājam ar Valsts kontroli, lai uzlabotu darbu un šī darba rezultātā lielu daļu no pārmetumiem mums esam atspēkojuši. Kad būs gala ziņojums, es noteikti sasaukšu preses konferenci un Ogres novada iedzīvotājiem atskaitīsimies par katru centu.

Bet tas, kam vajadzētu būt mūsu valstī – jāciena brīvība, brīvi izteikt savas domas, brīvi paust viedokli un kamēr kāds par to mēģinās politiski represēt, tamēr mēs nebūsim pilnīgi brīvi. Mēs gaidām, kad tiks atrasti nopludinātāji, jo šādā veidā opozīcija rīkojās, lai grautu manu reputāciju, tas ir vienīgais viņu mērķis.

Šoreiz sava mērķa sasniegšanai viņi pārkāpuši likumu, kas nopludināja ierobežotas pieejamības dokumentus.”

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
“Sprūd, kur ir dronu siena?” Helmanis atklāj, ka Latvija atteikusies no ukraiņu piedāvātās dronu aizsardzības programmas
Valsts kontrole vērsusies tiesībaizsardzības iestādē par nopludināto ziņojumu saistībā ar revīziju Ogres novadā
Kur palika nauda? Valsts kontrole atklāj, ka Ogres novada pašvaldībā neatbilstoši izlietoti vismaz 1,2 miljoni eiro
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.