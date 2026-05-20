“Lai man ierādītu vietu…” Helmanis uzskata, ka revīzija Ogrē bijis politisks pasūtījums 0
Jau iepriekš LA.LV portālā vēstījām, ka Valsts kontrole vērsusies tiesībsargājošajās iestādēs saistībā ar iespējamu ierobežotas pieejamības informācijas noplūdi par revīziju Ogres novada pašvaldība. Tagad situāciju sociālo mediju platformā “Facebook” komentējis arī bijušais Ogres mērs Egils Helmanis, kurš notiekošo nodēvējis par politisku pasūtījumu.
Viņš raksta: “Šādos gadījumos vienmēr jāskatās, kam tas ir izdevīgi.
Mēs strādājam ar Valsts kontroli un skaidrojam, kāpēc esam rīkojušies tieši noteiktā veidā. Mēs esam ļoti lielu daļu savas rīcības pamatojuši. Ar to nav apmierināta opozīcija.
Pēc manām domām, ja prokuratūra nopratinās Marisu Martinsonu (Reģionu apvienība) Santu Ločmeli (Kustība Par) un Daci Kļaviņu (Jaunā vienotība), ) tas ieviestu zināmu skaidrību. Lai tiesībsargājošās iestādes tiek galā, kas pārkāpis likumu.
Un tāpēc, lai man “ierādītu vietu”, tika veikts šis politiskais pasūtījums . Mēs kopā strādājam ar Valsts kontroli, lai uzlabotu darbu un šī darba rezultātā lielu daļu no pārmetumiem mums esam atspēkojuši. Kad būs gala ziņojums, es noteikti sasaukšu preses konferenci un Ogres novada iedzīvotājiem atskaitīsimies par katru centu.
Bet tas, kam vajadzētu būt mūsu valstī – jāciena brīvība, brīvi izteikt savas domas, brīvi paust viedokli un kamēr kāds par to mēģinās politiski represēt, tamēr mēs nebūsim pilnīgi brīvi. Mēs gaidām, kad tiks atrasti nopludinātāji, jo šādā veidā opozīcija rīkojās, lai grautu manu reputāciju, tas ir vienīgais viņu mērķis.
Šoreiz sava mērķa sasniegšanai viņi pārkāpuši likumu, kas nopludināja ierobežotas pieejamības dokumentus.”