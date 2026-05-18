Gastroenteroloģe Vilkoite: Vai vēdera pūšanās liecina par celiakiju? 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
16:51, 18. maijs 2026
Viedokļi

Vēdera pūšanās, caureja, apetītes zudums, dzelzs deficīts – vien daži no simptomiem, kas liecina par celiakiju. Ko varam uzskatīt par normālu vēdera pūšanos – TV24 raidījumā “Ārsts atbild” stāsta gastroenterologs, endoskopists Ilona Vilkoite.

Kokteilis
Veiksme klauvēs pie durvīm: 5 zodiaka zīmju pārstāvji jau pavisam drīz iegūs laimīgo lozi
Kokteilis
Daži uzvārdi numeroloģijā tiek uzskatīti par īpaši veiksmīgiem finanšu ziņā – pārbaudiet savējo
Plāno iegādāties lietotu auto? 13 automašīnas, kuras var iegādāties pat ar lielu nobraukumu 77
Lasīt citas ziņas

“Celiakija ir ļoti viltīga slimība, simptomi ir ļoti nespecifiski, tāpēc reizēm ģimenes ārsts un pat gastroenterologs neaizdomājas, ka tā ir celiakija un diagnosticē to vēlīni,” saka Vilkoite. Viens no šīs slimības simptomiem ir vēdera pūšanās. Uz jautājumu, kas ir normāla vēdera pūšanās, ārste atbild: “Norma ir kaut kas tāds, kas neizraisa diskomfortu – sāpes, spazmveida izpausmes, spīlēšanu… Mums visiem veidojas gāzes, citādāk nevar būt, jo mums visiem veidojas arī baktērijas resnajā zarnā. Gāzes izdalās tikai vienā veidā un, ja tas neizraisa diskomfortu, tā ir norma, bet, ja sāk traucēt, tad nav.”
Kāda ir saistība starp celiakiju un glutēna nepanesību un kviešu miltiem? “Celiakija ir slimība, kad glutēns burtiski grauj tievās zarnas bārkstiņas. Mums tievajā zarnā ir bārkstiņas, kuras izklājot, sanāktu vairāki futbola laukumi. Tā ir ārkārtīgi liela virsma, kas visu uzsūc. Un, ja mēs ēdam glutēnu un mums ir celiakija, tad šīs bārkstiņas atrofējas, atmirst un nenotiek uzsūkšanās,” skaidro Vilkoite. Savukārt glutēna nepanesamība ir stāvoklis, kad bārkstiņas neatrofējas, bet pacients no glutēna lietošanas jūtas slikti. Celiakijas gadījumā no uztura noteikti jāizslēdz glutēns. Arī gadījumā, ja cilvēkam ir dzelzs deficīts, pie vainas ir celiakija, jo dzelzs uzsūcas tievajā zarnā, bet, ja bārkstiņas glutēna ietekmē ir atmirušas, uzsūkšanās nenotiek un cilvēks jūt bezspēku, nogurumu, miegainību…” Ārste arī norāda, ka, dodoties uz izmeklējumiem, pacients no glutēna lietošanas atteikties nedrīkst. Kāpēc? “Celiakijas diagnozi var pierādīt tikai tad, ja pacients lieto glutēnu.”

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Slimnīcu reforma tuvojas: atklāts, kā mainīsies ārstēšana reģionos un lielajās slimnīcās
Var būtiski uzlabot veselību: nosaukti 10 augi un garšvielas, kas dara teju brīnumus
RAKSTA REDAKTORS
“Negribu, lai ārsts zina…” Laura satraukta par e-veselības sistēmu – atklājam, kas patiesībā mediķiem ir redzams
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.