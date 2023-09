Grenlandes ziemeļrietumos ir uzskrējis uz sēkļa Norvēģijas kruīzu kuģis ar 206 pasažieriem un apkalpes locekļiem, otrdien paziņoja varas iestādes.

Neviens cilvēks uz šī kuģa nav apdraudēts, un nav ziņots par tā bojājumiem, piebilda varas iestādes.

“Mūsu vienības atrodas tālu, un laikapstākļi var būt ļoti nelabvēlīgi,” paziņoja Dānijas Apvienotās Arktikas pavēlniecības komandieris Braiens Jensens.

Tuvākais Dānijas karaflotes kuģis atrodas apmēram 1200 jūras jūdžu (vairāk nekā 2000 kilometru) attālumā. Tas dodas uz notikuma vietu un varētu tur ierasties piektdien. Jensens savā paziņojumā atzina, ka nav apdraudējuma cilvēku dzīvībai vai videi, tomēr amatpersonas “uztver šo incidentu ļoti nopietni”.

104,4 metrus garais un 18 metrus platais kuģis “Ocean Explorer” uzskrēja uz sēkļa pirmdien Alpefjordā Ziemeļaustrumgrenlandes Nacionālajā parkā, kas ir pasaules lielākais un vistālāk ziemeļos esošais nacionālais parks un pazīstams ar aisbergiem un muskusvēršiem.

Kuģis pieder Norvēģijas grupai “Ulstein”, bet brauca ar Bahamu salu karogu.

