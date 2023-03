Grieķijā pasažieru un kravas vilciena sadursmē vismaz 32 bojāgājušie: glābēji biezos dūmos meklēja vagonos iesprostotus cilvēkus

Grieķijas ziemeļos otrdienas vakarā īsi pirms pusnakts notika pasažieru vilciena un pretimbraucoša kravas vilciena sadursme, kurā gājuši bojā vismaz 32 cilvēki un ievainoti 85, vēsta valsts raidorganizācija ERT un amatpersonas.

Ugunsdzēsības dienesta preses sekretārs paziņoja, ka atrasti 32 bojāgājušie, bet no 85 ievainotajiem 53 atrodas slimnīcās. Viņš piebilda, ka glābšanas darbi turpinās un atlūzās joprojām ir iesprostoti cilvēki.

Sadursme notika Grieķijas ziemeļos netālu no Larisas pilsētas starp Atēnām un Salonikiem, apmēram 380 kilometrus uz ziemeļiem no Atēnām.

Daudzi pasažieru vilciena vagoni noskrēja no sliedēm un vismaz trīs aizdegās.

Glābēji ar lukturiem pie ķiverēm strādāja biezos dūmos, meklējot sadragātajos vagonos iesprostotus cilvēkus.

No vairākām tuvākajām pilsētām ieradās ātrās palīdzības vienības, lai palīdzētu aizvest ievainotos pasažierus. Glābšanas darbos tika iesaistīta arī armija, un vairākās reģiona slimnīcās tika noteikta ārkārtas gatavība uzņemt ievainotos.

Tika ziņots, ka pasažieru vilcienā bijuši apmēram 350 cilvēku, bet kravas vilcienā bija 20 dzelzceļa strādnieki.

Avārijas cēlonis pašlaik nav skaidrs. Avārija notika uz līnijas, kas savieno Atēnas ar Salonikiem un pēdējos gados tika modernizēta.

