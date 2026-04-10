Grila sezona sākusies! Šis mazais gredzens uz iesma mainīs tavu gaļas cepšanas pieredzi – lielākā daļa to izmanto nepareizi 0
Daudzi no mums, cepot gaļu uz grila, noteikti būs pamanījuši mazu gredzenu vai viļņotu iegriezumu pie iesma roktura, bet vai zināt, kas tas ir? Domājams, ka nebūs melots, ka vairums cilvēku to uztver vienkārši kā dizaina elementu.
Patiesībā šī detaļa nav tikai dekoratīva – tai ir praktisks mērķis, kas ievērojami atvieglo gaļas gatavošanas un pasniegšanas procesu.
Gredzens vai viļņojums uz iesma ļauj pagriezt gaļu par 360 grādiem, nepacelot iesmu un neizjaucot cepšanas procesu. Tas nodrošina, ka gaļa tiek vienmērīgi apcepta, un jums nav jāpieliek liekas pūles, lai kontrolētu cepšanas pakāpi.
Savukārt iesmus, kuriem galā ir apaļš āķis, ērti izmantot gaļas gabalu noņemšanai no otra iesma. Tādējādi nav jāizmanto pirksti vai dakšas un naži.
Svarīga loma ir arī ogļu sagatavošanai. Gaļu ieteicams likt uz oglēm tikai tad, kad tās ir pilnībā izdegušas un kļuvušas baltas – tas novērš piedegšanu un nodrošina vienmērīgu siltuma sadalījumu.
Lai vēl labāk kontrolētu temperatūru un mazinātu liesmu veidošanos, uz oglēm var uzkaisīt nelielu sāls daudzumu. Sāls palīdz vienmērīgi sadalīt siltumu, samazināt pelnu nokļūšanu uz gaļas un nodrošināt, ka cepšanas process ir drošs un efektīvs.
Vienkāršiem paņēmieniem, piemēram, gredzena izmantošana un pareiza ogļu sagatavošana, var ievērojami uzlabot gaļas gatavošanas pieredzi. Tātad nākamreiz, kad turēsiet iesmu rokā, neaizmirstiet par šo mazo, bet ļoti noderīgo detaļu!
Starp citu, šeit atradīsiet 5 padomus, kā pareizi marinēt, pagatavot un pasniegt šašliku.
Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem!