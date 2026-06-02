4 kara gadi Ukrainā

Kremlim ir ciniska ideja, kā karu Ukrainā izbeigt dienas laikā – visu varot izšķirt viena pavēle 0

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LA.LV
16:12, 2. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Vēl pirms stāšanās amatā ASV prezidents Donalds Tramps solīja, ka gadījumā, ja viņu ievēlēs par prezidentu, viņš karu Ukrainā izbeigs 24 stundu laikā. Diemžēl prognozes bija pārāk optimistiskas. Nupat līdzīgi vārdi izskanējuši arī no Krievijas puses. Ko viņi piedāvā?

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Karu Ukrainā var izbeigt diennakts laikā, ja prezidents Volodimirs Zelenskis pavēlēs savai armijai pamest “Krievijas” reģionus. Tā, komentējot Ukrainas līdera paziņojumu par nepieciešamību izbeigt karu līdz gada beigām, paziņojis Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs, ziņo medijs Unian.

“Kas attiecas uz Zelenski un kara izbeigšanu līdz gada beigām. Karu var izbeigt dienas laikā. Mēs par to arī esam vairākkārt runājuši. Un par to runāja prezidents [red. – Vladimirs Putins], uzstājoties Ārlietu ministrijā vadošā sastāva priekšā. Lai to izdarītu, Zelenskim ir jādod pavēle saviem bruņotajiem spēkiem pamest “Krievijas” reģionu teritoriju,” sacīja Kremļa preses sekretārs.

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Tāpat viņš kārtējo reizi apsūdzēja Ukrainu – ka tā it kā apzināti devusi triecienu “koledžai ar bērniem” Starobiļskā. “Tur vienmēr ir bijuši jaunieši, bērni, kuri mācījās šajā koledžā, pārsvarā – meitenes, un Kijivas režīms to lieliski zināja. Un koledžu iznīcināja pilnīgi mērķtiecīgi – par to liecina bezpilota lidaparātu sastāvs, tehniskie raksturlielumi un izmantotie sakaru līdzekļi,” sacīja Peskovs.

Viņš tam ciniski pretstatīja Krievijas triecienus, kas it kā esot vērsti pret Ukrainas militāro infrastruktūru, piebilstot, ka “šī prakse tiks turpināta”. Turklāt Putina preses sekretārs kārtējo reizi apgalvoja, ka Krievija dod priekšroku mērķu sasniegšanai miera sarunu ceļā, taču, pēc viņa teiktā, otra puse, proti, Ukraina, “novilcina procesu, atsakās no īstām miera sarunām un no nopietniem lēmumiem, kas pavērtu ceļu mierīgam noregulējumam”.

Tāpēc, pēc viņa teiktā, speciālā militārā operācija tikšot turpināta.

Kā iepriekš ziņoja Unian, Krievija ar simtiem raķešu un dronu apzināti vērš triecienus pret Ukrainas mierīgajiem iedzīvotājiem un civilajiem objektiem. Naktī uz 2. jūniju masveida trieciena rezultātā Kijivā tika sagrautas dzīvojamās mājas un slimnīca, ir bojāgājušie un desmitiem ievainoto.

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