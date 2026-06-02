FOTO: ekrānuzņēmums / “Facebook”

Avārijā zaudēja abas pēdas, bet ne ticību cilvēkiem: autobusa vadītājs, kurš sadūrās ar kravas auto, saka lielu paldies atbalstītājiem 0

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LA.LV
10:46, 2. jūnijs 2026
Stāsti Pieredze

Februārī LA.LV portāls vēstīja par smagu ceļu satiksmes negadījumu Dobeles novadā, kurā autobuss sadūrās ar kravas automašīnu, kas pēkšņi izbrauca autobusa priekšā. Lai izvairītos no vēl smagākām sekām un neapdraudētu pretējā joslā braucošos satiksmes dalībniekus un pasažierus, autobusa vadītājs pieņēma izšķirošu lēmumu nemainīt braukšanas virzienu un palikt savā joslā. Avārijā viņš guva smagas traumas, kuru dēļ mediķiem nācās amputēt abas pēdas.

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Kopš negadījuma pagājuši vairāki mēneši, un tagad autobusa vadītājs sociālo mediju platformā “Facebook” publicējis emocionālu pateicības vēstījumu visiem, kuri šajā smagajā laikā viņu atbalstījuši.

“Mīļie draugi, radi un visi labie cilvēki!

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No visas sirds vēlos pateikt milzīgu paldies ikvienam, kurš mani atbalstīja pēc smagās avārijas, kad kravas automašīna izbrauca priekšā manis vadītajam autobusam. Tā bija traģiska diena, kas izmainīja manu dzīvi – avārijā zaudēju abas pēdas, taču, pateicoties jums, es sapratu, ka neesmu palicis viens.

Paldies katram par ziedojumiem, palīdzību, labajiem vēlējumiem un atbalstu. Tas viss man palīdzēja pielāgoties jaunajai dzīvei.

Jūsu sniegtā palīdzība man devusi spēku izturēt šo ļoti grūto laiku un turpināt cīnīties tālāk.

Tagad esmu mājās, un priekšā vēl ir ilgs atveseļošanās ceļš, bet es nepadošos un turpināšu cīnīties.

Novēlu stipru veselību pārējiem autobusa pasažieriem, kuri cieta šajā avārijā. Lai mums visiem pietiek spēka pārvarēt šo smago pieredzi.

Vēlreiz – milzīgs paldies visiem glābējiem un ārstiem.

Baiba Belova – paldies, ka neapjuki un biji klāt. Tava rīcība glāba manu dzīvību. Tu biji kā sargeņģelis, kas neļāva man padoties.

Paldies jums visiem par cilvēcību, atbalstu un labo sirdi.”

Komentāru sadaļā cilvēki viņam novēl spēku, izturību un veiksmīgu atveseļošanos.

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