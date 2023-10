Bankām peļņa nedaudz jāatņem. Kūtris par 50% atlaidi kredītu procentu likmēm Ieteikt







Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija trešdien atbalstīja hipotekāro kredītu ņēmēju aizsardzībai paredzētos grozījumus Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kuri paredz 50% atlaides piemērošanu hipotekāro kredītu konsolidētajām procentu likmēm uz vienu gadu.

Saeimas deputāts Gunārs Kūtris TV24 raidījumā “Ziņu top” skaidro, ka lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju redz, ka banku peļņa aug. Ar šiem grozījumiem likumdevējs no savas puses saka, ka šī peļņa nedaudz būtu jāatņem. To var saukt arī par virspeļņas nodokli jeb nodokli no iedzīvošanās, jo ir paceltas EURIBOR likmes.

Viņš uzsver, ka bankas šo peļņu negūst sava darba vai biznesa attīstības rezultātā. Viss gulstas uz kredītņēmēju pleciem, kuriem šī nauda pie inflācijas kāpuma, pie augstajām banku kredītlikmēm tiek atņemta, nesniedzot nekādu atbalstu.

“Likumdevējam ir jādomā, kādā veidā palīdzēt sabiedrībai, jeb tiem cilvēkiem, kuri ir paņēmuši kredītus pie noteiktas algas un pēkšņi vairs nevar nodrošināt sevi,” grozījumu pamatotību skaidroja deputāts.

Jau ziņots, ka pēc gada Budžeta komisija gaidīs ziņojumu par šīs normas efektivitāti un vērtēs, vai samazinātā likme jāpagarina vēl uz gadu.

Atbalsts tiks attiecināts uz tiem kredītņēmējiem, kuriem maksimālā kredīta atlikuma summa nav lielāka par 250 000 eiro.

Patlaban likumprojektā paredzēts, ka atbalstu varēs saņemt persona, kurai tas ir vienīgais hipotekārais kredīts, taču deputāti sola nākamajiem lasījumiem vēl diskutēt, vai atbalstu varētu attiecināt uz hipotekāro kredītu vienīgajam mājoklim. Atbalsts nebūs paredzēts tiem, kuri kreditēto mājokli izīrē.

Likumprojekta virzīšanu uz Saeimu Budžeta komisijas deputāti atbalstīja vienbalsīgi. Likumprojekts tiks skatīts trīs lasījumos.

Jau ziņots, ka augusta sākumā komisijas priekšsēdētājs Jānis Reirs (JV) aģentūrai LETA pauda, ka hipotekārajiem kredītiem nepamatoti piemēro arī EURIBOR procentu likmi, tādējādi atsevišķas bankas gūst hiperpeļņu. Politiķis arī sīkāk skaidroja savu redzējumu.

Budžeta komisijas vadītāja sniegtais pamatojumus izsauca kritisku vērtējumu no banku jomas pārstāvjiem, kuri skeptiski novērtēja bijušā finanšu ministra izpratni par finanšu sistēmas darbības pamatiem.

Reirs iepriekš arī bija norādījis, ka tās bankas, kuras hipotekārajiem kredītiem papildu saviem noteiktajiem procentiem vēl piemēro arī EURIBOR procentu likmi, faktiski nodarbojas ar negodīgu uzņēmējdarbību.

Savukārt Latvijas Bankas pārstāvji aģentūrai LETA skaidroja, ka kredītu sasaiste ar EURIBOR nevar tikt uzskatīta par negodīgu uzņēmējdarbību, un sasaistes ar EURIBOR pārtraukšana peļņas normalizēšanas un kreditēšanas veicināšanas nolūkos nav optimāls un ilgtspējīgs risinājums šo mērķu sasniegšanai.