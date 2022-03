Hersonas apgabalā cilvēki protestē pret Krievijas okupāciju

Foto: via REUTERS/SCANPIX/LETA

Ukrainas Hersonas apgabala Bilozerkas ciemata iedzīvotāji šodien izgājuši demonstrācijā pret Krievijas okupāciju, liecina cilvēku publicētie video sociālajā tīklā “Facebook”.

Kā redzams no video, vairāki simti cilvēku iet pa ielu, nesot dzelteni zilos karogus un skandējot “Ukraina ir pāri visam”, “Krievu karavīrs ir fašistu okupants”, “Slava Ukrainai – slava varoņiem. Slava nācijai – nāve ienaidniekiem!”.

#Kherson. The locals just hate the occupiers pic.twitter.com/sGb6XLlbkQ

— NEXTA (@nexta_tv) March 14, 2022