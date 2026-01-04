Horoskopi no 5. līdz 11. janvārim. Ļoti labvēlīgs laiks jebkādu ideju īstenošanai 0
Auns
Šonedēļ nevajadzētu pārāk dziļi iegrimt pat savās problēmās, nemaz nerunājot par svešām – ar tām vispār labāk nenodarboties. Centies pēc iespējas ilgāk saglabāt svētku noskaņu. Nedēļas beigās nevajag sevi un tuvos mocīt ar pārmērīgu taupību, tas palīdzēs izvairīties no nesaskaņām.
Vērsis
Šī nedēļa tev sola būt ļoti labvēlīga. Pat minimālas pūles var nest būtiskus rezultātus. Tev nāksies rīkoties neparasti, taču šie soļi būs precīzi un pareizi pēc būtības. Nedēļas nogalē iespējams, ka nāksies risināt tuvinieku vai draugu problēmas.
Dvīņi
Šis ir ļoti labvēlīgs laiks jebkādu ideju īstenošanai. Pirmdien iespējama jauna patīkama iepazīšanās. Trešdien veiksmīgi aizstāvēsi savus uzskatus par dzīvi. Tevi gaida romantika un randiņi. Vairāk laika vajadzētu veltīt ģimenei un mājām. Tev izdosies radīt harmoniju sev apkārt.
Vēzis
Šonedēļ būsi atvērts piedāvājumiem, un tie nāks arvien vairāk. Nedēļas vidū vari kļūt nedaudz izklaidīgs un aizmirst par saviem pienākumiem – centies koncentrēties. Uzticies draugiem, viņi sniegs labu padomu.
Lauva
Šonedēļ tavā likteņa rakstā savīsies divi pavedieni: viens simbolizē beigu enerģiju, otrs – veco saišu un nodarbju atjaunošanos. Ir īstais brīdis šķirties no veciem paradumiem, garlaicīgiem darbiem vai cilvēkiem, kas vairs nesniedz neko vērtīgu. Taču nepārspīlē! Visu pēc kārtas mest ārā noteikti nevajag.
Jaunava
Lai īstenotu visus savus plānus, tev, šķiet, nāksies kaut ko ziedot. Turi slinkumu tālu no sevis, citādi ar to būs grūti tikt galā. Pagriezies pretī savām zemapziņas bailēm, sāc tās pārvarēt, un sajutīsi, kā sirds kļūst mierīgāka.
Svari
Šonedēļ spēsi pieņemt svarīgu un atbildīgu lēmumu. Tā īstenošanā tev palīdzēs kāds slepens sabiedrotais. Iespējams, tu kādam sniegsi neatsveramu palīdzību. Personīgajā dzīvē gaidāmas pozitīvas pārmaiņas. Taču, ja ceturtdien vai piektdien kāda ideja tevi aizraus, nesteidzies ar tās īstenošanu.
Skorpions
Nedēļa būs kopumā mierīga un līdzsvarota. Ir īstais laiks ķerties pie rūpīgas detaļu izstrādes kādam jaunam projektam. Otrdien nāksies aktīvi aizstāvēt savas intereses. Ar gribasspēku, mērķtiecību un neatlaidību tu varēsi pierādīt citiem savu neatkarību. Tavs galvenais sabiedrotais var izrādīties gudrība.
Strēlnieks
Tuvākajās dienās tu viegli kontrolēsi situāciju, bet nepārspīlē ar centību. Ir laiks izlēmīgai rīcībai, priekšā ir pēdējais lielais šķērslis, un šonedēļ tas sabruks. Tad ceļš būs brīvs, un vari droši ķerties pat pie vissarežģītākajiem darbiem.
Mežāzis
Tagad tev būs nepieciešama koncentrēšanās un izlēmība, lai virzītos uz nospraustajiem mērķiem. Nepaliec mājās! Ceturtdiena var būt viena no grūtākajām nedēļas dienām, neuztver apbēdinošas situācijas pārāk personīgi. Piektdien svarīgi ir nedarīt visu vienlaikus. Labāk paveic vienu lietu līdz galam, nekā pamet desmit pusratā.
Ūdensvīrs
Nomierinies un nesteidzies! Ļauj sev peldēt pa straumi. Tā tevi aizvedīs, kur vajag, īstajā brīdī. Ieguldi savus spēkus racionāli, izvairies no pārslodzes. Pat īsa atpūta tev šobrīd ir ļoti vajadzīga. Atrodi laiku gan miegam, gan pastaigām. Piektdien iespējami jaunumi no tāliem draugiem vai radiem. Svētdien atsakies no liekām tikšanām un tukšām sarunām.
Zivis
Šonedēļ tava enerģija patīkami pārsteigs apkārtējos. Pirmdien tava slavenā intuīcija parādīs, kur meklējams risinājums kādai gandrīz neatrisināmai problēmai. Otrdien un trešdien, šķiet, būsi harmonijas meklējumos, un tev tas izdosies. Taču pārlieku neatslābsti! Liktenis atradīs veidu, kā tevi pārsteigt. Izskatās, ka tu aizvien vairāk iemīlies.