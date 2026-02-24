Foto-Ruslan Mitin/Shutterstock

Ziemas beigās kartupeļu cenas pieaug, jo daudzu cilvēku mājās šis dārzenis sāk bojāties, ir sažuvis un zaudē ne tikai savu izskatu, bet arī kļūst nelietojams pārtikā – tas dīgst, čokurojas, un ne visi zina, vai pēc šādām izmaiņām tas ir piemērots patēriņam.

Vai diedzētus kartupeļus var ēst un kādos gadījumos tos labāk izmest atkritumos?

Nakteņu dzimtas augos ir dabiski toksīni – glikoalkaloīdi hakonīns un solanīns – un, ja tie uzkrājas lielos daudzumos, kartupeļi vairs nav piemēroti lietošanai pārtikā, teikts Daily Galaxy rakstā.

Toksīnu daudzums jaunā dārzenī ir minimāls. Taču, kad kartupeļi savecē, sāk dīgt vai kļūst zaļi tiešu saules staru ietekmē, glikoalkaloīdu līmenis var ievērojami paaugstināties. Šo kaitīgo vielu kļūst daudz vairāk, un tās var izraisīt dažādas nepatīkamas sajūtas cilvēkiem.

Toksīnu koncentrācija ir īpaši augsta asnu, acu un zaļo plankumu tuvumā – tāpēc šajos gadījumos diedzētus kartupeļus nevajadzētu ēst vispār.

Vērts atzīmēt, ka pēc apstrādes – cepšanas cepeškrāsnī, vārīšanas, cepšanas uz pannas – glikoalkaloīdu daudzums kartupeļos nesamazinās. Termiskā apstrāde pilnībā neiznīcina toksīnus.

Vai vajadzētu izmest sadīgušus kartupeļus?

Iespējami saindēšanās gadījumi, kuru simptomi atbilst solanīna intoksikācijas pazīmēm – slikta dūša, caureja, sāpes vēderā, vemšana, reibonis.

Mājas kārtībā nav iespējams precīzi noteikt, vai dārzenis satur bīstamu toksīnu daudzumu.

Vairākus ieteikumus par to, vai ir iespējams ēst diedzētus kartupeļus, sniedza Aiovas Universitāte (ASV). Universitāte ieteica izmest šādus dārzeņus, kas ir jau sažuvuši un mīksti, zem mizas tie ir zaļi, tiem ir ir izauguši vairāk nekā 2,5 centimetrus gari asni.

