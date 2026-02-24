Foto. Scanpix/AP Photo/Efrem Lukatsky

Ukrainā nolaupīta vesela paaudze – "iztīrīja" pat bērnunamus. Ziņas ir tikai par 20 tūkstošiem

18:35, 24. februāris 2026
Kopš kara sākuma Krievija ir piespiedu kārtā pārvietojusi vai deportējusi 20 000 Ukrainas bērnu, ziņo Ukrainas ombudsmens Dmitro Lubinets. Pēc viņa teiktā, Krievijas patiesais mērķis ir genocīds pret Ukrainas tautu. To paziņoja arī Augstākās Radas cilvēktiesību komisārs Dmitro Lubinets starptautiskajā tiesiskuma konferencē, kas notika pirmdien, 23. februārī, Kijevā.

“No starptautisko humanitāro tiesību viedokļa visi Ukrainas bērni, kas pašlaik fiziski atrodas Krievijas Federācijā, ir deportācijas vai piespiedu pārvietošanas upuri.

Šie ir tikai 20 000 Ukrainas bērnu, par kuriem Ukraina ir atradusi informāciju,” paziņoja Lubinets.
Pēc Ukrainas ombuda teiktā, Krievija izturas pret Ukrainas bērniem kā pret “militāru resursu mobilizācijai”. Lubinets uzsvēra, ka “Krievijas patiesais nolūks ir Ukrainas tautas genocīds “.

Uzstājoties šajā konferencē, Ukrainas pirmā lēdija, Olena Zelenska, sacīja, ka Ukrainas pusaudži tiek sūtīti uz militarizētām nometnēm tā sauktajai “pāraudzināšanai”, savukārt pieaugušie tiek iesaukti Krievijas bruņotajos spēkos. Pēc Zelenskas teiktā, Ukrainā jau ir apstiprināti gadījumi, kad

šie jaunie vīrieši piedalās karā pret savu valsti, un daudzi no viņiem jau ir miruši.

“Krievi evakuēja mūsu bērnus no okupētajām teritorijām, veselus bērnunamus vienlaikus. Viņi aizveda bērnus, kuru vecāki bija nogalināti Mariupolē un citās Ukrainas pilsētās, kuras viņi (krievi – red.) bija iznīcinājuši,” paziņoja Zelenska.

Ukrainas ombudsmens ziņoja, ka Ukrainas prezidenta iniciatīvas “Atgrieziet bērnus UA” ietvaros

mājās atgriezti 2003 bērni, kas bija deportēti uz Krieviju

vai atradās tās okupētajās teritorijās. “Bija situācijas, kad bērni jau bija apsūdzēti par iespējamu teroristisku darbību pret Krievijas armiju, un arī šie bērni tika veiksmīgi atgriezti,” ziņoja Lubinets.

Viņš atzīmēja Kataras lomu, kas palīdzēja strādāt pie “sarežģītām lietām” un, pateicoties tai, ļāva atgriezt 83 bērnus. Lubinets arī pateicās Amerikas Savienotajām Valstīm, jo ​​īpaši pirmajai lēdijai Melānijai Trampai, kura uzrakstīja vēstuli Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam par nolaupītajiem Ukrainas bērniem.

Pēdējā Ukrainas bērnu grupa, pēc cilvēktiesību ombuda teiktā, tika atgriezta 2026. gada 13. februārī.

