Foto: Valsts robežsardze

Iedzīvotājus aicina nesatraukties – no rītdienas Latgalē plānoti bezpilotu lidaparātu zemie lidojumi 0

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LETA, LA.lv
18:26, 3. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

No 4. līdz 12. jūlijam virs Latgales pierobežas reģionā no plkst. 10 līdz plkst. 20 notiks plānoti bezpilotu lidaparātu zemie lidojumi. Gaisa spēki aicina iedzīvotājus nesatraukties un būt saprotošiem.

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Jau ziņots, ka Aizsardzības ministrija “operacionālās drošības dēļ” patlaban neatklās, kādas tieši papildu pretgaisa aizsardzības sistēmas tuvākajā laikā tiks izvietotas austrumu robežas stiprināšanai.

Par papildu sistēmu izvietošanu 25. jūnijā medijiem paziņoja aizsardzības ministrs Raivis Melnis pēc Militārās padomes sēdes. Vienlaikus viņš pauda pateicību Ukrainai.

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Pretmobilitātes infrastruktūras izveide ir daļa no Baltijas aizsardzības līnijas projekta, par kuru 2024. gada 19. janvārī vienojās Baltijas valstis un Polija.

Nacionālie bruņotie spēki (NBS) kopš 2024. gada marta veic Latvijas austrumu robežas militāru nostiprināšanu. Aizsargbūvju izveides mērķis ir atturēt, apturēt un vajadzības gadījumā likvidēt agresoru.

Līdz šim kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā sākuma Latvijas teritorijā ir nogāzušies septiņi bezpilota lidaparāti, savukārt vienu dronu neitralizēja NATO iznīcinātāji.

Attiecībā uz dronu izcelsmi nav pamata automātiski pieņemt, ka visi incidentos iesaistītie bezpilota lidaparāti ir Ukrainas droni, iepriekš norādījuši NBS.

Viens no dronu incidentiem pavasarī maksāja amatu aizsardzības ministram Andrim Sprūdam (P), un drīz pēc tam krita arī visa Evikas Siliņas (JV) valdība.

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