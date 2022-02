ASV kaujas helikopteri “Osprey” piedalās militārās mācībās. Foto – EPA/LETA

Iedzīvotājus brīdina, ka Latvijā notiks starptautiskas militārās mācības, tostarp paredzēti kaujas helikopteru lidojumi







No 18.februāra līdz 23.martam Latvijas teritorijā norisināsies ASV Bruņoto spēku pavēlniecības Eiropā vadītās starptautiskās militārās mācības “Saber Strike 22”. Bez tam, no 28.februāra līdz 11.martam notiks arī NBS Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes organizētās starptautiskās militārās mācības “Crystal Arrow 22”, informē Nacionālie bruņotie spēki (NBS).

Abās mācībās iesaistītās vienības savstarpēji sadarbosies, demonstrējot NATO dalībvalstu kaujas gatavību, stiprinot NATO kolektīvās aizsardzības principus un veicinot atturēšanu.

Mācību “Saber Strike 22” un “Crystal Arrow 22” mērķis ir pilnveidot sabiedroto valstu militāro vienību savietojamību taktisko operāciju laikā, tostarp demonstrējot spējas izpildīt uzdevumus ziemas apstākļos. Mācību ietvaros notiks arī Baltijas reģiona pretgaisa aizsardzības vienību treniņi. Viens no Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes mācību uzdevumiem ir uzlabot štāba komandvadības elementu sadarbību, kā arī praktiski testēt daudznacionālu operāciju plānošanas un īstenošanas procedūras.

Militārajās mācībās “Saber Strike 22” un “Crystal Arrow 22” piedalīsies kopumā aptuveni 2800 karavīru un zemessargu no Latvijas un ASV, kā arī vēl no 10 valstīm, kuru vienības veido Latvijā izvietoto NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupu (NATO Enhanced Forward Presence, eFP). Kanādas vadītajā kaujas grupā ir karavīri no Albānijas, Čehijas, Itālijas, Īslandes, Melnkalnes, Polijas, Slovākijas, Slovēnijas un Spānijas bruņotajiem spēkiem. Alianses komandvadības struktūras mācībās “Saber Strike 22” pārstāvēs NATO Apvienotā nodrošinājuma pavēlniecība (Joint Support Enabling Command, JSEC) un citi starptautisko operāciju atbalsta elementi.

Iedzīvotāju ievērībai: Militāro mācību laikā notiks ASV Bruņoto spēku lidaparātu, tostarp kaujas helikopteru AH-64 Apache lidojumi Latvijas gaisa telpā, kā arī paredzēta militārās tehnikas pārvietošanās pa Latvijas galvenajiem un reģionālajiem ceļiem. Mācību sagatavošanās ietvaros pirmie lidojumi un militārās tehnikas pārvietošanās sāksies jau no 13.februāra.

NBA aicina Latvijas iedzīvotājus ar izpratni izturēties pret notiekošajām militārajām mācībām, kas vērstas uz valsts aizsardzības spēju uzlabošanu un reģionālās drošības stiprināšanu.

Visi mācību uzdevumi tiek veikti atbilstoši Latvijā noteiktajiem Covid-19 izplatības ierobežošanai noteiktajiem drošības pasākumiem.