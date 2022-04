Valsts prezidents Egils Levits. Foto: Ilmārs Znotiņš

Ieguldījis miljonu eiro, bet uzkrājis – vēl pusmiljonu. Cik bagāts ir mūsu prezidents? Ieteikt







Valsts prezidents Egils Levits ir uzkrājis 474 671 eiro, savukārt finanšu instrumentos viņš ir ieguldījis vienu miljonu eiro, liecina Levita valsts amatpersonas deklarācija par 2021.gadu.

Valsts pirmā persona deklarējusi 189 794 eiro uzkrājumus “Luminor Bank” Latvijas filiālē un 284 877 eiro bankā “Banque et Caisse D’epargne de L’etat” Luksemburgā. Prezidenta uzkrājumi pērn auguši par vairāk nekā 38 000 eiro.

Finanšu instrumentos Valsts prezidents ir ieguldījis 1 080 634 eiro. Levitam ir līdzekļi sešos ieguldījumu fondos – kopumā 570 610 eiro vērtībā, kā arī citi ieguldījumi 510 024 eiro vērtībā.

Valsts prezidenta īpašumā ir divi dzīvokļi Rīgā, dzīvoklis Cēsīs, divi zemes gabali Mārupes pagastā un zeme Engures pagastā. Savukārt kopīpašumā Levitam pieder zeme Rīgā. Deklarācijā norādīti arī citi nekustamie īpašumi, kas nav atšifrēti. Tādi valsts pirmajai amatpersonai pieder Engures pagastā, bet kopīpašumā – Rīgā un Tukumā.

Pagājušā gada deklarācijā norādīts, ka algā no Valsts prezidenta kancelejas Levits saņēma 71 853 eiro. Viņš ir deklarējis arī citus ienākumus no Valsts prezidenta kancelejas 4583 eiro apmērā, kā arī kompensāciju 14 304 eiro apmērā.

Pensijā no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Levits pērn saņēma 1496 eiro, bet pensijā no Vācijas – 1668 eiro. Procentos no “Luminor Bank” Latvijas filiāles viņš saņēma 13 eiro. Valsts prezidents 2021.gadā saņēmis mantojumu 275 000 eiro vērtībā.

Levits ir deklarējis parādsaistības 1086 eiro vērtībā, kā arī finanšu līdzekļu iemaksas ieguldījumu fondos kopsummā 203 781 eiro vērtībā. Prezidenta īpašumā ir 2009.gadā ražota “Mercedes Benz A160” automašīna.