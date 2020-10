Foto: Pexels.com

Jaunas vai mazlietotas automašīnas iegāde ir patīkams notikums. Tu beidzot varēsi doties ceļojumā ar mašīnu, nedēļas nogales izbraukumos ar ģimeni vai draugiem, vai arī vienkārši doties nakts izbraukumā pa pilsētu, ja ir īstais noskaņojums. Dažreiz gan par šķērsli kļūst jaunas automašīnas cena, kas pēkšņi visus plānus izbojā. Tostarp, ja arī vari atļauties iegādāties jaunu automašīnu, tās vērtība pēc iegādes kritīsies ļoti strauji, kas to nepadara par piemērotu ieguldījumu nākotnei. Drošākais risinājums ir izvēlēties lietotu vai mazlietotu automašīnu, kas nemaksās veselu bagātību, toties kalpos vēl gadiem ilgi. Taču kur to iegādāties ir visizdevīgāk – pie oficiāla dīlera vai tomēr meklējot sludinājumos? Šajā rakstā uzskaitīsim iemeslus, kādēļ labāk automašīnu iegādāties no Mobile.de oficiālā partnera BRC Auto!

Auto tehniskais stāvoklis

Uzreiz būtu jāsāk ar to, ka visticamāk auto iegāde no Mobile.de Latvija oficiālā pārstāvja BRC Auto izmaksās nedaudz vairāk nekā auto pērkot „no rokām”. Taču, lielākoties, šī papildu maksa strādās kā garantija, ka mašīna nesaplīsīs jau pēc pirmās dienas vai nedēļas. Oficiālie dīleri, pārdodot lietotas un mazlietotas automašīnas, pirms tam rūpīgi pārbauda to tehnisko stāvokli, un, ja vērojamas kādas tehniskas problēmas, tad tās novērš augsti kvalificēti speciālisti. Kvalitāte parādās arī izmantotajās rezerves daļās, kuras kalpos paredzētajam mērķim, ne tikai radīs iespaidu par tikko veiktu remontu. Tas gan nenozīmē, ka privātie auto pārdevēji Tev noteikti centīsies „iesmērēt” bojātu automašīnu, taču, pērkot automašīnu no tāda centra kā BRC Auto, Tu noteikti varēsi būt drošs, ka auto būs sagatavots braukšanai uzreiz pēc pirkuma veikšanas.

Pirkuma garantija

Ja nu gadījumā automašīna pēc iegādes sāk niķoties, tad neraizējies, jo oficiālie dīleri pārsvarā piedāvā īsāka vai garāka termiņa garantijas. Mobile.de pārstāvis BRC Auto piedāvā garantiju līdz pat diviem gadiem uz galvenajiem automašīnu komponentiem. Skaidri zināms, ka, iegādājoties automašīnu „no rokām” vai caur sludinājumu, jūs šādu garantiju nesaņemsiet. Tostarp, ja BRC Auto salonā iegādātajam auto nepieciešams remonts, kas aizņems vairāk nekā 24 stundas, tad centrs jums nodrošinās maiņas auto uz remonta laiku.

Vērā jāņem arī tas, ka automašīnu dīleriem ir jāuztur augsta līmeņa reputācija, tāpēc diez vai, ka sertificēts lietotu automašīnu pārdevējs riskēs, pārdodot automašīnu sliktā tehniskā stāvoklī.

Dažādas pirkuma finansēšanas iespējas

Liela daļa no mums automašīnas izvēlas ne tikai pēc paša vēlmēm un vajadzībām, bet arī rocības. Ja runa ir par lietotas automašīnas iegādi, tad izvēlē par labu noteikti sliegsies uz oficiālajiem automašīnu dīleriem. Lai arī, pērkot auto „no rokām”, pastāv iespēja apmaksu veikt pa daļām vai ar kredīta palīdzību, pietiekami liela daļa pārdevēju noteikti vēlēsies samaksu saņemt pilnā apmērā un uzreiz.

Oficiālie dīleri pirkuma brīdī Tev piedāvās veikt apmaksu gan pilnā apmērā, gan izmantojot dažādus līzinga variantus. Automašīnas iegāde no dīlera atvieglos birokrātiskos procesus, tāpēc nebūs jāsatraucas par papīru kalniem un došanos uz neskaitāmām iestādēm, kamēr tiksi pie sava auto. Pie oficiālajiem dīleriem strādā kvalificēti darbinieki, kuri sagatavos nepieciešamos finansēšanas dokumentus.

Nekādi „zemūdens akmeņi”

Visbeidzot, būtu jāmin sirdsmiers, kādu Tu iegūsi, pērkot automašīnu no sertificēta dīlera, tāda kā mobilde.de Latvija oficiālā partnera BRC Auto. Pērkot lietotu automašīnu no individuāla pārdevēja, Tu vari pārliecināties par tās tehnisko stāvokli, taču ne vienmēr pievērst uzmanību tādiem „zemūdens akmeņiem” kā, piemēram, apgrūtinājumiem. Ja automašīnai ir parādsaistības, tas galu galā var izrādīties par ļoti neizdevīgu darījumu. Noteikti pirms tam ir jāpārbauda automašīnas pamatdati – pašreizējais īpašnieku skaits, iepriekšējā reģistrācijas valsts un tehniskais stāvoklis, kas fiksēts pēdējā tehniskajā apskatē. Pirms iegādes procesa uzsākšanas ir jāpārliecinās vai automašīnas iepriekšējais īpašnieks to jau nav ieķīlājies, kas varētu radīt sarežģījumus pārdošanas procesā.

Kas Tev jāzina?

Automašīnas iegāde ir process, kuram jāpieiet nopietni, tāpēc, ja Tevi atbaida birokrātija un tehniskās zināšanas par automašīnām nav tās spīdošākās – labāk auto iegādājies no oficiāliem dīleriem, kuri atvieglos visu auto iegādes procesu. Bieži vien, iegādājoties auto „no rokām”, iespējams tikt pie patiešām izdevīga darījuma. Nereti iepriekšējie auto īpašnieki vēlas no sava spēkrata atbrīvoties pēc iespējas ātrāk, tāpēc cenu nolaiž pavisam zemu. Šādos gadījumos gan tiešām ir kārtīgi jāpārbauda automašīnas pamatdati un tehniskais stāvokli, lai pirkums neizrādītos par lieku naudas izmešanu.

Mobile.de oficiālais partneris BRC Auto garantē, ka Tevis izvēlētā automašīna būs labā tehniskā stāvoklī, bet ja tomēr radīsies kāda tehniska kaite, varēsi izmantot tai piešķirto garantiju galvenajiem auto komponentiem.