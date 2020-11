“Iespējams, slēpuši nozieguma pēdas.” Radiniece sašutusi, ka bērni nodoti slepkavībā aizdomās turētā vīrieša vecākiem

Foto: Lita Krone/LETA

Uzbrukumā Olaines novadā, kurā tika nogalināts kāds vīrietis un smagi ievainota sieviete, cietušās māsīca ir sašutusi, ka radinieces bērni nodoti slepkavībā un slepkavības mēģinājumā aizdomās turētā vīrieša vecāku gādībā.

Savā “Facebook” kontā viņa raksta:” Informēju, ka Valsts policijai ir informācija, par to, ka iespējamā slepkavas vecāki iespējams ir slēpuši nozieguma pēdas! Informēju sabiedrību, ka informāciju, pa telefonu savai vecmammai ir sniegusi mazmeita, kura teica, ka iespējamā slepkavas tētis ir palīdzējis tēti ar asinīm atvēst uz mājām. Kā Jums liekās, vai ir iespējams būt drošībā ar šādiem vecvecākiem?”

No sievietes rakstītā noprotams, ka pēc šķiršanās viens no bērniem dzīvojis pie tēva, savukārt otrs pie mātes. Radinieki no mātes puses vēlas, lai bērni, kamēr mammas atrodas slimnīcā, tiktu nodoti cietušās sievietes mātes aprūpē.

Jau vēstīts, ka Valsts policija (VP) šonedēļ aizturējusi kādu iepriekš policijas redzeslokā nonākušu vīrieti aizdomās par savu divu bērnu mātes smagu piekaušanu un viņas drauga noslepkavošanu.

Pirmdien, 23.novembrī, pēc plkst.16 policija saņēma informāciju, ka Olaines novadā kādā privātmājā konstatēts vīrieša līķis ar vardarbīgas nāves pazīmēm un sieviete, kurai nodarīti smagi miesas bojājumi.

Policisti nekavējoties izbrauca uz notikuma vietu, kur saņemtā informācija apstiprinājās. Likumsargi norādītajā privātmājā uz dīvāna atrada vīrieša līķi ar galvas traumu, kas varētu būt radusies no trieciena pret trulu priekšmetu. Savukārt uz grīdas bezsamaņā gulēja 1980.gadā dzimusi sieviete, kurai mediķi sniedza neatliekamo palīdzību un smagā stāvoklī nogādāja medicīnas iestādē.

Par notikušo tika sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 116.panta par tīšu prettiesisku personas nonāvēšanu un pēc 125.panta 1.daļas par smagu miesas bojājumu tīšu nodarīšanu.

Veicot operatīvos izmeklēšanas pasākumus, Rīgas reģiona pārvaldes kriminālpolicisti noskaidroja iespējamo vainīgo personu – kādu jau iepriekš likumsargu redzeslokā nonākušu vīrieti. Trešdien, 25.novembrī, viņš tika aizturēts Rīgā. Vēlāk tiesa aizdomās turētajam vīrietim kā drošības līdzekli piemēroja apcietinājumu.

Kā liecina aģentūras LETA rīcībā esošā informācija, aizdomās turētais ir divu piekautās sievietes bērnu tēvs.

Piektdien policija saņēma izsaukumu no kādas iedzīvotājas, kura ziņoja, ka bērni savā uzturēšanās vietā esot apdraudēti. Policija nekavējoties reaģēja uz šo informāciju un uz notikuma vietu tika nosūtīta ekipāža.

“Pārbaudot bērnu dzīves apstākļus, policisti konstatēja, ka viņi atrodas pie vecvecākiem, ir aprūpēti un nekāds apdraudējums netika konstatēts,” apgalvoja Gžibovska.

Viņa arī apstiprināja, ka abas personas – gan piekautā sieviete, gan aizdomās turētais vīrietis – ir vairākkārt vērsušies policijā ar iesniegumiem viens par otra rīcību. Viens no iesniegumiem arī bijis saistīts ar bērnu.