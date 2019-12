Ilustratīvs foto Foto: pexels.com

Igaunijas Nodokļu un muitas pārvaldes Narkotiku apkarošanas dienests Jiri pilsētiņā netālu no Tallinas konfiscējis vairāk nekā 60 kilogramus dažādu narkotisko vielu, aizturot trīs Igaunijas pilsoņus par šo narkotiku nelegālu apriti, un Igaunijas tiesībsargājošo iestāžu amatpersonas saistībā ar to pieminējušas arī narkokurjerus no Latvijas.

Kratīšanas laikā decembra sākumā šai vietā atrasti aptuveni 54 kilogrami amfetamīna, divi kilogrami kokaīna un desmit kilogrami ekstazī jeb MDMA. Šo narkotiku vērtība, lēšot melnā tirgus cenās, ir aptuveni pusotra miljona eiro.

Izmeklētāji cenšas noskaidrot, vai visas šīs narkotikas bija paredzētas Igaunijas tirgum.

Kā norādījis Narkotiku apkarošanas dienesta vadītājs Rauls Kopelmā, informācija par iespējamu liela narkotiku daudzuma apriti šai vietā saņemta jau pirms vairākiem mēnešiem. Jau nākamajā dienā Harju apriņķī aizturēti divi Latvijas pilsoņi, kuri darbojušies kā narkokurjeri, un noskaidrots, ka šīs narkotikas Igaunijā nogādātas no Latvijas.

Prokurors Vahurs Verte pastāstījis, ka pēdējā gada laikā Narkotiku apkarošanas dienests un Centrālā kriminālpolicija aizturējuši vairākus cilvēkus, kuri nodarbojušies ar tīra kokaīna apriti vismaz viena kilograma apjomā. Lielākā daļa šo cilvēku iepriekš jau sodīti.

“Pieaugot dzīves līmenim, Igaunijā pieaug arī pieprasījums pēc dārgākām narkotikām, tai skaitā kokaīna. Kā liecina sākotnējie pierādījumi, kas iegūti izmeklēšanas gaitā, tieši šo pieprasījumu arī sākusi apmierināt minētā triju cilvēku grupa, kurai tagad apcietinājumā nāksies pārdomāt, vai dažu tūkstošu peļņa ir tā vērta, lai riskētu ar desmit vai vairāk gadiem cietumā,” viņš piebildis.