Igaunijas valdība izdomājusi sistēmu, kā bloķēt krāpnieku zvanus. Vai Latvija arī tā varētu? 0
Igaunijas tieslietu un digitālo lietu ministre Līsa Pakosta nākusi klajā ar priekšlikumu ieviest stingrākus noteikumus, kas paredzētu telekomunikāciju operatoriem obligāti bloķēt no ārvalstīm veiktus krāpnieciskus zvanus, kuros tiek viltoti Igaunijas tālruņu numuri.
Ministre skaidro, ka izmaiņu galvenais mērķis ir pasargāt iedzīvotājus no telefonkrāpniekiem, kuri izmanto vietējo numuru viltošanu, lai iegūtu cilvēku uzticību un izkrāptu naudu.
“Zvanu plūsmai ir jābūt saziņai starp divām identificētām pusēm, nevis situācijai, kad viena puse atrodas nezin kur un rāda viltotu numuru, it kā zvanītu no Igaunijas. Šādas lietas var un vajag ar likumu aizliegt vai ierobežot,” uzsvēra Pakosta.
Saskaņā ar iecerētajiem grozījumiem telekomunikāciju operatoriem būs nekavējoties jābloķē zvani, kuros no ārvalstīm tiek izmantots viltots Igaunijas tālruņa numurs jeb tā dēvētā numura viltošana.
“Telekomunikāciju operatoriem jāizmanto filtri, lai cilvēki, kuri lieto Igaunijas tālruņu numurus, šādus zvanus vispār neredzētu vai nesaņemtu zvanus, kas izskatās kā veikti no Igaunijas numura, lai gan patiesībā nāk no ārvalstīm,” skaidroja ministre.
Viņa norādīja, ka lielākie Igaunijas mobilo sakaru operatori – Telia, Tele2 un Elisa – šādus risinājumus jau izmanto. Jaunās prasības galvenokārt skars mazākos operatorus. Papildus trim lielākajiem uzņēmumiem Igaunijā darbojas vēl 27 telekomunikāciju operatori.
Vienlaikus Pakosta atzina, ka pilnībā izskaust telefonkrāpniecību nebūs iespējams, jo krāpnieki nepārtraukti meklē jaunus paņēmienus, kā apiet drošības sistēmas.
“Diemžēl vēsture rāda, ka nepārtraukti tiek izgudrotas jaunas metodes. Ir jāuzrauga aizdomīga datplūsma un tehniskie risinājumi, kā arī jāpiemēro zvanu filtrēšana pret jauniem iespējamiem draudiem,” sacīja ministre.
Viņa piebilda, ka pēc jaunā regulējuma stāšanās spēkā visiem sakaru pakalpojumu sniedzējiem būs jāievēro vienādas prasības, nodrošinot līdzvērtīgu aizsardzību pret krāpnieciskiem zvaniem visiem Igaunijas iedzīvotājiem.